Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân xã Sông Kôn.

Được biết, sau gần 6 tháng triển khai, TP Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, gồm xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, mỗi căn xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, mỗi căn sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học trước kế hoạch.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng và các nguồn lực hợp pháp, chung tay giúp các gia đình sớm hoàn thiện nhà ở. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội, chương trình đã hoàn thành trước thời hạn kế hoạch.

Căn nhà bàn giao hôm nay là căn nhà cuối cùng trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố. Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố khẳng định, việc triển khai chương trình không chỉ mang lại những mái ấm kiên cố mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân và trách nhiệm đối với các gia đình chính sách. Đồng thời mong muốn các cấp, ngành và cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia, quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.