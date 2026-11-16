Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đại biểu và đại diện gia đình thực hiện nghi thức khánh thành nhà. Ảnh: CTV

Dự lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và xã Sông Kôn.

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong kế hoạch thực hiện Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, sau gần 6 tháng triển khai, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 nhà, sửa chữa 51 nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.

Mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân huy động ngày công, vật liệu và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn.

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND thành phố về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, mục tiêu đến hết năm 2027, toàn thành phố hoàn thành hỗ trợ 5.757 căn nhà, bao gồm: nhóm 1 (người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ), nhóm 2 (con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) và nhóm 3 (hộ nghèo và hộ cận nghèo).

Với kết quả triển khai, thành phố đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm trước thời hạn đề ra đối với nhóm 2.