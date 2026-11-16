Đà Nẵng: Hoàn thành xóa nhà tạm cho con của người đi kháng chiến nhiễm chất độc hóa học

Sáng 16/11, UBND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn. Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Sau 6 tháng triển khai, TP Đà Nẵng đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 127 hộ gia đình là con người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố. Sau gần 6 tháng triển khai, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, trong đó xây mới 76 căn nhà, sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, mỗi căn xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân huy động ngày công, vật liệu và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn. Với kết quả này, thành phố đã hoàn thành chương trình trước thời hạn đề ra.

Việc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.