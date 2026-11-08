Đà Nẵng hoàn thành xóa lõm sóng viễn thông

Công nhân kéo cáp thi công để xóa lõm sóng viễn thông tại các xã phía tây thành phố. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố có 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng viễn thông, trong đó hơn 14 thôn chưa có điện lưới.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông; phối hợp các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp viễn thông khảo sát, đề xuất phương án khắc phục tại từng khu vực.

Qua khảo sát thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viettel Đà Nẵng phát hiện, bổ sung thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu, nâng tổng số lên 143.

Để khắc phục tình trạng này, thành phố huy động các doanh nghiệp viễn thông tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng các trạm thu phát sóng di động (BTS); tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn điện và điều kiện thi công.

Công nhân vận chuyển thiết bị vào các khu vực hẻo lánh để hoàn thành xóa lõm sóng viễn thông trên toàn địa bàn thành phố. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ

Đến ngày 30/10/2026, thành phố hoàn thành xóa lõm sóng tại toàn bộ 143 thôn, cụm dân cư. Riêng Viettel Đà Nẵng xây dựng, phát sóng hơn 36 trạm BTS, khắc phục tình trạng lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã, giúp người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông di động 4G, 5G.

Đáng chú ý, thành phố được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 14 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink để triển khai tại các khu vực đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 2/10/2026, toàn bộ thiết bị được lắp đặt, đưa vào sử dụng tại 4 thôn thuộc các xã A Vương, La Dêê, Phước Thành và 10 cơ sở đào tạo tại các địa phương này. Tốc độ truy cập Internet đo được tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp rà soát các khu vực còn yếu sóng cục bộ, tham mưu kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027. Thành phố cũng thống nhất triển khai thiết bị Internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới nhằm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.