Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại biểu dự lễ tổng kết tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì.

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có địa bàn rộng, nhiều thôn, cụm dân cư thuộc khu vực miền núi, biên giới có địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, hạ tầng còn khó khăn, một số nơi chưa có điện lưới.

Tình trạng lõm sóng gây trở ngại trong bảo đảm thông tin liên lạc, tiếp cận các dịch vụ số, nhất là truyền tin cảnh báo, phục vụ công tác chỉ đạo và ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão.

Các đại biểu tại điểm cầu Đà Nẵng nghe báo cáo kết quả triển khai chương trình xóa các điểm lõm sóng di động. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số, thành phố xác định xóa các điểm lõm sóng là nhiệm vụ trọng tâm. Qua rà soát, từ 116 điểm ban đầu, thành phố phát hiện, bổ sung 27 điểm, nâng tổng số lên 143 thôn, cụm dân cư cần xử lý tình trạng lõm sóng.

Đến ngày 30/10/2026, thành phố hoàn thành xử lý 143/143 điểm lõm sóng, đạt 100% kế hoạch, về đích sớm 2 tháng so với tiến độ đề ra.

Để đạt kết quả này, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng viễn thông và ứng dụng công nghệ mới. Trong đó, Viettel Đà Nẵng xây dựng, phát sóng mới hơn 36 trạm BTS, góp phần xóa lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã.

Tại những địa bàn hiểm trở như làng Aur (xã Avương), các nóc ở xã Trà Leng, cán bộ kỹ thuật Viettel phối hợp với bộ đội và người dân vượt rừng, lội suối vận chuyển thiết bị, đưa sóng 4G đến với người dân.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ đã đưa vào sử dụng 14 bộ Internet vệ tinh Starlink, gồm 4 bộ tại các thôn đặc biệt khó khăn và 10 bộ tại các cơ sở đào tạo.

Đà Nẵng đúc kết nhiều kinh nghiệm trong việc rà soát sát thực tế đến từng thôn, nóc, cụm dân cư; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và doanh nghiệp viễn thông trong khảo sát, lựa chọn phương án phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, linh hoạt kết hợp các giải pháp công nghệ, ưu tiên đầu tư trạm BTS tại những nơi có điều kiện và ứng dụng Internet vệ tinh tại các địa bàn hiểm trở, khó tiếp cận...