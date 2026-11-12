Đà Nẵng hoàn thành thành lập Đảng bộ Quân sự xã, phường

Theo đó, mỗi Đảng bộ quân sự xã, phường có từ 30 đảng viên trở lên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ cơ quan Ban CHQS, chi bộ đơn vị dự bị động viên và chi bộ dân quân.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự xã Thạnh Mỹ.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự xã Thạnh Mỹ.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5, Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tham mưu cho Thành ủy Đà Nẵng ban hành chỉ thị chỉ đạo triển khai các nội dung trên địa bàn thành phố; đồng thời làm việc với Đảng ủy các xã, phường để chủ động triển khai thực hiện.

Sau hơn nửa tháng từ khi có chủ trương của Quân ủy Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện thành lập Đảng bộ quân sự xã, phường trên địa bàn thành phố. Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS TP Đà Nẵng lựa chọn phường Hải Châu làm đầu tiên; phối hợp với Đảng ủy phường Hải Châu quyết định thành lập Đảng bộ quân sự phường, chỉ định Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy là đồng chí Chính trị viên và cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra, các chi bộ trực thuộc (Chi bộ cơ quan Ban CHQS, Chi bộ dân quân và Chi bộ đơn vị dự bị động viên). Đến ngày 12-11, 93/93 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự xã, phường.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự phường Hải Châu.

Việc thành lập Đảng bộ quân sự xã, phường là chủ trương lớn của Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cũng như nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ, cán bộ đảng viên trong LLVT ngay từ cơ sở. Đây là nền tảng để Bộ CHQS TP Đà Nẵng triển khai xây dựng LLVT vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự phường Hải Vân.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Đà Nẵng và lãnh đạo địa phương tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ quân sự xã Tiên Phước.

Thời gian tới, để Đảng bộ quân sự xã, phường hoạt động nền nếp, hiệu quả, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo Đảng bộ quân sự các xã, phường tổ chức hội nghị quán triệt các chủ trương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, bàn chủ trương, giải pháp lãnh đạo đến năm 2030 của Đảng bộ mình; hướng dẫn Đảng bộ quân sự các xã, phường xây dựng chương trình hành động, quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc trên các mặt công tác trọng yếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở.