Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ vượt tiến độ 122 ngày

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Là địa phương có số mộ lấy mẫu lớn nhất cả nước, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 15/9, đạt 100% kế hoạch, sớm hơn tiến độ dự tính 122 ngày. Trong hơn 25.600 mộ được kiểm tra, lấy mẫu, gần 13.800 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt 53,72%. Thành phố đã bàn giao 5.960 mẫu phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Đến thời điểm báo cáo, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 120 hài cốt liệt sĩ trong tổng số 390 hài cốt theo kế hoạch. Công tác truy điệu, an táng được tổ chức trang nghiêm, chu đáo.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hội An. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Giai đoạn 2, thành phố phấn đấu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ; khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn tin được cung cấp.

Trọng tâm là tập trung nguồn lực tại địa bàn có nhiều thông tin, khu vực nghi có mộ tập thể; phối hợp rà phá bom, mìn, bảo đảm an toàn; hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ giám định ADN.

Phát biểu ý kiến kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời nhấn mạnh việc hoàn thành lấy mẫu tại các nghĩa trang chưa đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố trao khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lấy mẫu, giám định ADN và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp bàn giao mẫu sinh phẩm, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân, bám sát cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 để phục vụ xác định danh tính.

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc hoàn trả hiện trạng phần mộ sau lấy mẫu, bảo đảm chu toàn, tươm tất, trang trọng. Trường hợp phát sinh hư hỏng, cần tu bổ, cơ quan quân sự phối hợp các địa phương báo cáo, đề xuất.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các địa phương thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, triển khai ngay tại những nơi đủ điều kiện. Các địa phương được chỉ đạo nhanh chóng báo cáo kế hoạch cụ thể về Ban Chỉ đạo thành phố, xác định cách thức, các bước và thời gian thực hiện, trước mắt, tập trung triển khai tại những địa bàn trọng điểm trong tháng 12/2026.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng khen thưởng 25 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lấy mẫu, giám định ADN và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.