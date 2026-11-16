Đà Nẵng hoàn thành chương trình 'xóa nhà tạm, nhà dột nát' cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Đây là căn nhà cuối cùng, đánh dấu việc Đà Nẵng hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho đối tượng này trước thời hạn đề ra.

Khánh thành và bàn giao nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân xã Sông Kôn.

Sau thời gian thi công khẩn trương, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho gia đình. Công trình có tổng kinh phí 100 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và 30 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” TP. Đà Nẵng.

Đây là ngôi nhà cuối cùng trong chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sau gần 6 tháng triển khai, Đà Nẵng đã hỗ trợ 127 hộ gia đình, gồm xây mới 76 căn nhà và sửa chữa 51 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 100 triệu đồng/căn, nhà sửa chữa là 50 triệu đồng/căn.

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng và các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ những gia đình khó khăn. Với kết quả này, thành phố đã hoàn thành chương trình trước thời hạn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các đối tượng chính sách.

Đồng thời, mong muốn thời gian tới, tinh thần nhân văn này tiếp tục được lan tỏa, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.