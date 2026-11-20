Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 4306 Nguyễn Thị Anh Thi (đứng giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho chương trình. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 4306 Nguyễn Thị Anh Thi.

Theo báo cáo tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu UBND thành phố triển khai chương trình, phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc tiến độ. Qua rà soát, thành phố phê duyệt hỗ trợ xây mới 76 nhà và sửa chữa 51 nhà.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà ở cho gia đình ông Alăng Sỹ ở xã Sông Kôn Ảnh: VA RA

Mức hỗ trợ là 100 triệu đồng đối với mỗi nhà xây mới và 50 triệu đồng đối với mỗi nhà sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ theo định mức là 10,15 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn tặng mỗi hộ 2 triệu đồng từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà.

Đến ngày 20/11, toàn bộ 127 nhà tại 31 xã, phường đã hoàn thành, sớm hơn một tháng so với mục tiêu đề ra (ngày 22/12). Trong đó, xã Thu Bồn có 21 nhà, Tây Giang và Sông Kôn mỗi địa phương 15 nhà, Thạnh Mỹ 11 nhà...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tại một số xã miền núi, các hộ dân ở phân tán, đường đi khó khăn nên việc vận chuyển vật liệu và huy động nhân công gặp nhiều trở ngại.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ trực tiếp giúp các hộ tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, san nền và hoàn thiện công trình. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp vận động, tiếp nhận, phân bổ và trao kinh phí hỗ trợ đến các hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham luận để hoàn thiện công tác tổng kết, đánh giá kết quả chương trình và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức, cá nhân đã đóng góp vào kết quả thực hiện chương trình.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết, số liệu và hồ sơ chương trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục phối hợp chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 4306 trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân.