Đà Nẵng: Hoán đổi đất VTV8 để xây công viên, bãi đỗ xe ngầm

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, xử lý và khai thác có hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai các phương án bố trí, sử dụng một số khu đất tại khu vực trung tâm thành phố (phường Hải Châu) phù hợp với định hướng phát triển đô thị, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực tài sản công và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Gần 6.300m2 đất tại trụ sở VTV 8 cũ (đường Bạch Đằng) sẽ được hoán đổi để TP Đà Nẵng xây công viên, bãi đỗ xe ngầm.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất bố trí lại khu đất tại số 250, 252, 254 Bạch Đằng và khoảng 1.100 m² tại trụ sở cũ của VTV 8 (số 258 Bạch Đằng) để đầu tư xây dựng mới trụ sở VTV8. Đối với phần diện tích còn lại khoảng 6.284,6 m² tại khu đất số 258 Bạch Đằng và khu đất số 270 Trần Phú (trụ sở UBND quận Hải Châu cũ), thành phố định hướng sử dụng vào mục đích phục vụ công cộng như giao thông ngầm, bãi đỗ xe ngầm, công viên cây xanh trên mặt đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

Định hướng này nhằm hình thành không gian đô thị hài hòa với công viên hai đầu cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đồng thời tăng cường kết nối cảnh quan với sông Hàn. Qua đó, các cơ sở nhà, đất được rà soát, sắp xếp không chỉ được xử lý về mặt quản lý tài sản công mà còn được nghiên cứu chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần bổ sung các không gian và tiện ích phục vụ cộng đồng.

Để triển khai chủ trương trên, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Hải Châu và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất tại cơ sở số 258 Bạch Đằng theo quy định.

Dọn dẹp vệ sinh khu đất trụ sở UBND quận Hải Châu cũ để chuẩn bị cho việc sử dụng quỹ đất theo định hướng được phê duyệt.

Song song với việc triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng đã tổ chức dọn vệ sinh khu đất, góp phần bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường và từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc sử dụng quỹ đất theo định hướng được phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng cũng cho biết, với vai trò là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý quỹ nhà, đất theo phân công của UBND thành phố, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất đúng quy định, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển đô thị.

Mới đây, ngày 4/11, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng đã thông báo cho thuê nhà (gắn với quyền sử dụng đất) do đơn vị được giao quản lý, khai thác. Trong đó cho thuê theo phương thức niêm yết giá đối với 10 cơ sở và cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh đối với 73 cơ sở.

Trong những ngày vừa qua, Trung tâm tiếp tục tổ chức thêm 14 đợt mở và xét duyệt hồ sơ đăng ký thuê ngắn hạn đối với các cơ sở nhà, đất do đơn vị quản lý. Qua đó có thêm 24 cơ sở nhà, đất được cho thuê để đưa vào khai thác, sử dụng; nâng tổng số cơ sở nhà đất, do Trung tâm quản lý đã cho thuê đạt 141 cơ sở (tính đến ngày 7/11).