Nhà tình nghĩa được xây dựng cho bà Trần Thị Huệ (vợ liệt sĩ, trú tại tổ dân phố Bình Ninh, phường Điện Bàn Đông).

Kinh phí xây mới căn nhà tổng cộng 850 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ 250 triệu đồng; nguồn hỗ trợ xây nhà cho gia đình chính sách của phường 60 triệu đồng; còn lại 540 triệu đồng do gia đình và các con cháu đóng góp.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Sau thời gian triển khai, công trình đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện đưa vào sử dụng, giúp gia đình liệt sĩ có nơi ở ổn định, không gian thờ tự liệt sĩ ấm cúng, khang trang, đồng thời thể hiện sự chung tay của chính quyền, tổ chức công đoàn và cộng đồng trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đây là căn nhà tình nghĩa thứ ba do Công đoàn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng trong 2 năm 2025 và 2026, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tặng quà tân gia cho bà Trần Thị Huệ, vợ liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Tú.

đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.