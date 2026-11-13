Đà Nẵng hỗ trợ dân vùng bị cô lập do mưa lớn

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nam Giang khẩn trương vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khu vực bị cô lập do sạt lở. (Ảnh: NG)

Ngày 11/11, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều xã miền núi phía tây và phía nam thành phố Đà Nẵng, làm nước sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở trên nhiều tuyến giao thông.

Tại xã Nam Giang, tuyến đường dẫn vào thôn Pà Rum bị đất đá sạt lở, khiến giao thông bị gián đoạn và xe máy không thể lưu thông. Trước nguy cơ người dân thiếu lương thực do bị cô lập, Công an xã Nam Giang đã phối hợp tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm vào thôn.

Lực lượng chức năng căng dây cảnh báo, kiểm soát khu vực có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường miền núi trong điều kiện mưa lớn kéo dài. (Ảnh: NG)

Số hàng cứu trợ do UBND xã cấp gồm gạo, mì ăn liền, nước mắm, muối và một số mặt hàng thiết yếu. Do nhiều vị trí trên tuyến đường bị sạt lở, cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên phải trực tiếp khuân vác và trung chuyển từng phần hàng qua các đoạn đường trơn trượt để đưa đến người dân.

Trung tá Hiên Hoi, Trưởng Công an xã Nam Giang, cùng cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia vận chuyển hàng hóa. Việc tiếp tế kịp thời góp phần bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trước mắt cho người dân trong thời gian khu vực vẫn bị chia cắt.

Không chỉ tại Nam Giang, mưa lớn cũng gây ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều xã miền núi của Đà Nẵng. Một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã xuất hiện tình trạng ngập sâu, đất đá từ taluy sạt xuống mặt đường, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, quốc lộ 14H qua khu vực xã Quế Phước có thời điểm bị nước lũ tràn qua, gây ách tắc giao thông. Trên quốc lộ 40B và một số tuyến đường khác, mưa kéo dài làm đất đá, cây cối từ các mái taluy tràn xuống, buộc lực lượng chức năng phải bố trí cảnh báo, chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm.

Tại các xã vùng cao, chính quyền địa phương đang tăng cường rà soát những khu dân cư ven sông, suối, khu vực chân đồi và các vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động sơ tán người dân. Nhiều hộ dân đã được di chuyển đến nơi an toàn trong bối cảnh mưa lớn vẫn còn tiếp diễn.

Cùng với công tác hỗ trợ các khu vực bị cô lập, Công an xã Phước Thành đã triển khai lực lượng bám sát địa bàn, kiểm tra các điểm có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết và sạt lở đất. Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiên tai.

Các phương án cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Người dân được khuyến cáo không di chuyển qua cầu tràn, khu vực ngập sâu hoặc các tuyến đường có dòng nước chảy xiết; đồng thời cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền khi phát hiện dấu hiệu sạt lở hoặc các sự cố nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng công an và chính quyền các địa phương tiếp tục duy trì ứng trực, vừa tổ chức cảnh báo, bảo đảm an toàn tại các điểm xung yếu, vừa chuẩn bị phương án hỗ trợ lương thực và sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Việc kịp thời đưa nhu yếu phẩm vượt qua các điểm sạt lở đến với người dân vùng cô lập đang trở thành một trong những nhiệm vụ cấp thiết, góp phần giúp các địa phương miền núi Đà Nẵng chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường của mưa lũ.