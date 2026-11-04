Đà Nẵng: Hỗ trợ các gia đình có tàu cá bị cháy tại âu thuyền Thọ Quang

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, sáng 3/11 tại âu thuyền Thọ Quang xảy ra vụ cháy 2 tàu cá đang neo đậu trước xưởng nước đá Trung Mỹ.

Hậu quả tàu cá ĐNa 90863 (nghề rê, dài 18,6m, công suất 800 CV) của bà Huỳnh Thị Hoa (trú phường An Hải) bị cháy rụi hoàn toàn cabin.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao hỗ trợ. Ảnh: Thái Cường.

Tàu cá ĐNa 91292 (nghề câu, dài 18m, công suất 720 CV) của ông Lê Tam Long (con bà Hoa, trú phường An Hải) bị cháy một phần cabin. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời thăm hỏi ân cần, mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định tư tưởng và đời sống gia đình.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Trà và phường An Hải trao hỗ trợ ngư dân. Ảnh: Thái Cường.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, các ngành tiếp tục đồng hành, hướng dẫn cụ thể về các nguồn vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con ngư dân khôi phục phương tiện, tiếp tục vững tâm vươn khơi bám biển, chuẩn bị tốt các điều kiện cho mùa đánh bắt mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng cho bà Huỳnh Thị Hoa, 30 triệu đồng cho ông Lê Tam Long.

Hội Nông dân phường An Hải, Đồn Biên phòng Sơn Trà thăm, động viên gia đình ngư dân. Ảnh: Bùi Hường.

Bên cạnh đó, phường Sơn Trà và phường An Hải cũng hỗ trợ 2 mẹ con bà Hoa 23 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân phường An Hải, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn.