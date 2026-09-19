Đà Nẵng hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi

Xã Bà Nà tổ chức lớp truyền dạy nghệ thuật diễn xướng dân gian hô hát bài chòi tại thôn Thái Lai. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo đó, thành phố hỗ trợ Bảo tàng Đà Nẵng sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan đến Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi để phục vụ công tác trưng bày tại đây.

Đồng thời, thành phố hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ bài chòi tại cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành và thí điểm truyền dạy di sản nghệ thuật này.

Thành phố cũng hỗ trợ tổ chức các đợt sáng tác tác phẩm dân ca bài chòi (gồm biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh...) ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản nghệ thuật này.

Theo Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngân sách thành phố và địa phương sẽ dành khoảng 16,5 tỷ đồng để hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi.

Cụ thể, năm 2026 bố trí hơn 4 tỷ đồng, gồm ngân sách thành phố 2,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1,6 tỷ đồng. Năm 2027 khoảng 3,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hơn 2,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,1 tỷ đồng.

Năm 2028 khoảng 2,9 tỷ đồng, gồm ngân sách thành phố 1,8 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1,1 tỷ đồng. Năm 2029 khoảng 3,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 2,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,1 tỷ đồng. Năm 2030 khoảng 2,8 tỷ đồng, gồm ngân sách thành phố 1,7 tỷ đồng và ngân sách địa phương 1,1 tỷ đồng.