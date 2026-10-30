Đà Nẵng: Hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà cho hội viên cựu chiến binh khó khăn

Hội Cựu chiến binh thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình hội viên Trần Thành, trú tại thôn Phong Nhất, phường An Thắng. Ảnh; XUÂN PHƯỚC

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Trương Xuân Lai cùng đại diện chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình hội viên Trần Thành.

Được biết, ông Trần Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập từ nghề chạy xe ôm và vợ làm công nhân rất bấp bênh, trong khi phải lo cho 3 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà kiên cố là sự động viên thiết thực, giúp gia đình hội viên Trần Thành ổn định chỗ ở, yên tâm lao động và vươn lên trong cuộc sống.

Tính đến ngày 29/10/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ xây mới và sửa chữa 70 căn nhà cho hội viên (gồm 28 nhà xây mới và 42 nhà sửa chữa). Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng, cùng với việc huy động trên 315 ngày công lao động.