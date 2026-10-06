Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác thuộc UBND thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã được cử đến thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng đối với lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã; công chức, viên chức, nhân viên thuộc quản lý của các Trung tâm.

Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp

Để được hưởng chính sách, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên phải có quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công, giao nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự chính thức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã theo quy định.

Mức hỗ trợ hằng tháng là 2 triệu đồng/người. Khoản hỗ trợ này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Trường hợp một người đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ hằng tháng theo Nghị quyết này và chính sách hỗ trợ cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài khoản hỗ trợ hằng tháng, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã còn được hỗ trợ kinh phí may đồng phục với mức 3 triệu đồng/người/năm.

Khoản hỗ trợ may đồng phục không áp dụng đối với những đối tượng đã được cấp trang phục riêng của ngành.

Kinh phí hỗ trợ hằng tháng được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng hỗ trợ theo phân cấp ngân sách hiện hành.