Đà Nẵng: Hồ Phú Ninh bắt đầu xả điều tiết từ 14 giờ ngày 12-11

Theo thông báo, lúc 7 giờ ngày 12-11, mực nước hồ Phú Ninh ở cao trình +32,29m. Để đưa mực nước hồ về cao trình +32m, bảo đảm đúng quy trình vận hành đến cuối tháng 11, đơn vị sẽ bắt đầu điều tiết hồ từ 14 giờ cùng ngày. Lưu lượng xả dự kiến từ 30-700m³/s, qua tràn xả sâu.

Hồ chứa nước Phú Ninh thông báo vận hành điều tiết hồ chứa từ 14 giờ ngày 12-11. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Hồ Phú Ninh là hồ thủy lợi lớn tại TP Đà Nẵng, có dung tích khoảng 344 triệu m3 và diện tích mặt nước khoảng 3.433ha. Khi vận hành xả điều tiết, các xã vùng hạ du như Tam Anh, Hương Trà, Bàn Thạch, Thăng Trường, Duy Xuyên, Nam Phước… có thể bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Công ty thủy điện Sông Tranh cũng phát đi thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường (+175m)

Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 trong một lần điều tiết nước năm 2025. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Thông số đo đạc lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước hồ đang ở +172,29m, lưu lượng nước về hồ là 1.123 m3/s, lưu lượng nước qua máy là 95 m3/s. Thời điểm vận hành dự kiến vào 15 giờ 12-11. Lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến từ 70 m3/s đến 1.000 m3/s, tùy thuộc lưu lượng nước về hồ.