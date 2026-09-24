Đà Nẵng: Hành trình đưa 3 liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ

Ba hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát và những khoảng trống mà các anh hùng liệt sĩ để lại vẫn luôn khắc khoải trong lòng những người ở lại. Nằm trong dòng chảy nghĩa tình của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mỗi tấc đất, mỗi dấu chân của các lực lượng quy tập hôm nay đều mang theo mệnh lệnh từ trái tim: Đưa các anh về nhà!

Câu chuyện đầy xúc động ấy vừa được viết tiếp từ một hành trình thiêng liêng tại mảnh đất miền Trung nắng gió. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp, một cựu chiến binh – người đảng viên sắt son với 45 năm tuổi Đảng thuộc chi bộ thôn Đại Lãnh, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng – đã không quản ngại tuổi tác, chủ động lần tìm ký ức, thu thập từng manh mối thông tin. Bằng tình đồng chí thiêng liêng, bác đã trực tiếp dẫn đường cho Ban Chỉ huy Quân sự hai xã Thượng Đức và Hà Nha tìm về thôn Ngọc Kinh.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Nơi miền đất trắng ven dòng sông Vu Gia ấy, cách bờ nước chẳng đầy trăm mét, hơn nửa thế kỷ trước từng là tiền tuyến dạn dày bom đạn, là chứng nhân cho những năm tháng đánh Mỹ kiên cường từ năm 1966. Những rặng cây xanh ngát, những bãi bồi trù phú của ngày hôm nay đã từng phải gánh chịu biết bao đau thương khốc liệt của chiến tranh. Dưới lòng đất sâu, các anh đã nằm lại đó, lặng lẽ gửi tuổi thanh xuân vào lòng đất mẹ.

Từ nguồn thông tin quý giá và đong đầy tình nghĩa ấy, một cuộc tìm kiếm chạy đua với thời gian đã được triển khai. Suốt những ngày hè từ 25/7/2026 đến 4/8/2026, bất chấp cái nắng cháy da và những khó khăn của địa hình, lực lượng quy tập chuyên nghiệp của hai xã Hà Nha và Thượng Đức đã tỉ mẩn, nâng niu từng tấc đất. Lòng quyết tâm của họ đã được đền đáp khi ba hài cốt liệt sĩ lần lượt được cất bốc thành công. Sự tìm thấy ấy không chỉ là niềm hạnh phúc nghẹn ngào của những người đồng đội, mà còn là sự an ủi to lớn cho vong linh các anh sau bao năm tháng lưu lạc giữa đất trời.

Những dấu tích chiến tranh được tìm thấy, nối dài hành trình đưa các anh trở về với đồng đội.

Ngày 5/8/2026, một bầu không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm không gian khi chính quyền cùng nhân dân địa phương long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng các anh. Giữa làn hương trầm nghi ngút, trước những hàng quân trang nghiêm và dòng người lặng lẽ cúi đầu, các anh hùng liệt sĩ đã chính thức được chở che trong vòng tay ấm áp của đồng bào, được yên nghỉ đời đời tại nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha.

Kết quả thiêng liêng này là minh chứng sống động nhất cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là tiếng lòng tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân hai xã Hà Nha, Thượng Đức. Hành động thiết thực này không chỉ góp phần vào thành công chung của chiến dịch cấp quốc gia, mà còn thắp sáng ngọn lửa truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau: Quá khứ không bao giờ bị lãng quên, và không một người con nào ngã xuống vì Tổ quốc bị bỏ lại phía sau.