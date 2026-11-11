Đà Nẵng: Hàng trăm hộ gia đình đồng lòng hiến đất mở đường để người dân đi lại thuận tiện, an toàn

Tranh thủ những ngày trời nắng ráo, vợ chồng ông Lê Quốc Thái (SN 1969, ngụ thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) lại tất bật trộn xi măng, xây lại bức tường rào mới lùi vào phía trong khuôn viên gia đình, nhường diện tích đất cho dự án mở rộng đường bê tông đoạn qua xóm Hòa Mỹ.

Tuyến đường trước nhà ông Thái có điểm đầu giao với đường ĐT609, trước đây rộng khoảng 3m. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, thấp hơn đường ĐT609, trong khi không có mương thoát nước. Mỗi khi mưa lớn, nước lại ngập đến đầu gối khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

“Mặt đường thấp hơn đường ĐT609, trong khi không có mương thoát nước, càng khiến tình trạng ngập úng thêm dai dẳng. Tội nhất là các cháu học sinh, mưa lớn đi học rất vất vả. Xe máy, ô tô cũng không dám chạy vì sợ chết máy, chưa kể đường lại nhỏ hẹp” - ông Thái kể và cho biết thêm, trận mưa cách đó ba ngày khiến con đường một lần nữa “bì bõm” trong nước.

Qua công tác dân vận, vợ chồng ông Thái tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất mở rộng đường - Ảnh: Tuệ Lâm

Theo ông Thái, khi địa phương triển khai chủ trương vận động người dân hai bên đường tự nguyện hiến đất, mở rộng mặt đường lên 5m, vợ chồng đồng tình ngay. Gia đình đã lùi cổng ngõ, tường rào vào sâu 1,25m, trên chiều dài 11m, nhường đất cho công trình chung. “Giờ chỉ mong đơn vị thi công làm nhanh chóng để người dân đi lại thuận tiện, không còn trở ngại về giao thông như trước đây nữa”, ông Thái chia sẻ.

Theo ông Thái Ngọc Ôi - Trưởng thôn Đại Nghĩa, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, địa phương chú trọng phát huy vai trò nêu gương của những người có uy tín trong cộng đồng. Khi những hộ tiên phong tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất mở đường, các gia đình khác cũng thêm tin tưởng, đồng thuận làm theo. Từ những hành động cụ thể ấy, phong trào hiến đất dần lan tỏa, tạo nên sự đồng lòng trong nhân dân.

Gần 100 hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường qua xóm Hòa Mỹ - Ảnh: Tuệ Lâm

Cũng theo ông Ôi, đoạn đường dài 650m, ảnh hưởng đến 100 hộ dân. Song, nhờ kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giải thích để người dân hiểu ý nghĩa của công trình, đến nay, tất cả các hộ đều đồng thuận, cùng nhau hiến đất mở đường. “Có gia đình tự nguyện đập bỏ 30m tường rào kiên cố trước đó đã đầu tư 70 triệu đồng để nhường đất cho đường rộng hơn. Với những hộ vướng mắc, khó khăn, chúng tôi mời cấp ủy, mặt trận, hội phụ nữ, các đoàn thể cùng phối hợp vận động”, ông Ôi kể.

Khi tuyến đường ĐX5 đang dần hoàn thiện, cũng là lúc vợ chồng ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1957, ngụ thôn Đại Hòa, xã Đại Lộc) bắt tay xây lại tường rào, cổng ngõ mới. Là một trong những hộ tiên phong, gia đình ông Thọ không chỉ tháo dỡ vật kiến trúc, góp ngày công mà còn tiếp tục lùi tường rào vào sâu hơn 1m, trên chiều dài 20m, nhường thêm đất cho công trình chung. “Trước đây, cứ mưa xuống là đường lại đọng nước, đi lại rất bất tiện. Bây giờ đường mới cao ráo, rộng rãi, bà con ai cũng phấn khởi”, ông Thọ vui vẻ nói.

Mặt trận thôn Đại Hòa đi vận động người dân hiến đất mở rộng đường ĐX5 - Ảnh: Tuệ Lâm

Theo ông Thọ, khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường ĐX5 từ 3m lên 5m, các ban công tác dân vận ở thôn, xã thường xuyên đến tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình. Nhờ đó, bà con đồng thuận, tự nguyện hiến đất, góp công cùng địa phương xây dựng đường sá khang trang, sạch đẹp.

Ông Hà Bảy - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đại Hòa cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, 17 hộ dân dọc tuyến ĐX5 đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và các công trình liên quan; đồng thời chủ động phát dọn cây cối, bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ.

Nhà ông Thọ xây dựng tường rào mới sau khi thao dỡ tường rào cũ để hiến đất mở đường - Ảnh: Tuệ Lâm

Sau 20 ngày thi công, gần 300m đường từng sình lầy, đọng nước mỗi khi mưa xuống đã khoác lên mình diện mạo mới với mặt đường bê tông rộng 5m. “Thành quả ấy không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng, chung sức giữa chính quyền và người dân trong xây dựng quê hương”, ông Bảy chia sẻ.

Đường ĐX5 cao ráo, rộng rãi sau 20 ngày thi công - Ảnh: Tuệ Lâm