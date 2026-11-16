Đà Nẵng: Hải quan phát hiện hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh

Tối ngày 16/11, Cục Hải quan cho biết, ngày 8/11/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện số lượng lớn thuốc lá nung nóng và dung dịch thuốc lá điện tử trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc.

Tang vật và 2 đối tượng vi phạm thứ 2 và 3 từ trái sang. Ảnh: Cục Hải quan

Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách. Qua kiểm tra 6 vali, cơ quan chức năng phát hiện 424 cây thuốc lá nung nóng, tương đương 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim; cùng 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử và 4 thiết bị điện tử.

Toàn bộ số hàng hóa trên không được hai hành khách khai báo hải quan, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu, số hàng được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định khởi tố số 978/QĐ-CSKT liên quan đến vụ việc.

Theo cơ quan hải quan, căn cứ Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Việt Nam cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Hai mặt hàng này cũng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ.

Do đó, hành khách không được mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam, kể cả với mục đích sử dụng cá nhân. Đối với dung dịch thuốc lá điện tử, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP quy định sản phẩm có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Vì vậy, việc ghi nhãn “không chứa nicotine” không đồng nghĩa với việc sản phẩm được phép nhập cảnh.

Vụ việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng cho thấy nguy cơ lợi dụng hành lý cá nhân để đưa hàng cấm vào thị trường trong nước.

Việc phát hiện, tạm giữ hàng hóa ngay trong khu vực giám sát hải quan góp phần ngăn chặn hàng cấm thâm nhập thị trường, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ công tác đánh giá rủi ro đối với hành lý nhập cảnh tại các cửa khẩu hàng không./.

Cục Hải quan cho biết thêm, trong thời gian tới, ngành Hải quan tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị tại cảng hàng không quốc tế tăng cường phổ biến quy định đến hành khách. Cơ quan Hải quan khuyến cáo người nhập cảnh chủ động kiểm tra hàng hóa mang theo, không đưa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam; trường hợp chưa rõ quy định, cần liên hệ cơ quan Hải quan để được hướng dẫn trước chuyến đi.