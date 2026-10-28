Đà Nẵng: Hai dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn theo hình thức góp vốn đầu tư

Phối cảnh biệt thự đảo Đồng Nò. Ảnh: Sun Group

Theo đó, hai dự án công trình tòa căn hộ chung cư tại các lô đất ký hiệu A3-3, A3-4, A3-5, A3-10 thuộc dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò và tại lô đất ký hiệu A2-1, A2-2 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân đã đủ điều kiện huy động vốn để phát triển nhà ở thông qua hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc huy động và sử dụng nguồn vốn phát triển nhà ở bảo đảm đúng nguyên tắc quy định tại Điều 116 Luật Nhà ở.

Đáng chú ý, bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ đầu tư không được phân chia sản phẩm nhà ở, không ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hay phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên tham gia huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo luật định.

Doanh nghiệp phải sử dụng nguồn vốn huy động đúng mục đích phát triển nhà ở và thực hiện dự án, không được sử dụng cho dự án khác hoặc mục đích khác; đồng thời triển khai dự án đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy cùng các quy định liên quan.

Thời gian huy động vốn tính từ khi có văn bản thông báo đủ điều kiện của Sở Xây dựng đến khi kết thúc tiến độ đầu tư xây dựng dự án.

Được biết, mức huy động vốn phát triển nhà ở tối đa là hơn 2.833,9 tỷ đồng (chiếm 75% tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở) đối với dự án tòa căn hộ chung cư tại lô đất ký hiệu A3-3, A3-4, A3-5, A3-10 thuộc dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò; và tối đa hơn 1.161,7 tỷ đồng (chiếm 75% tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở) đối với dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân.