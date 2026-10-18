Đà Nẵng: Hải đội 212, Hải đoàn 21 quyết tâm đạt kết quả cao tại Hội thi Tàu tốt

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212, Hải đoàn 21 đang ổn luyện kiến thức chuẩn bị hội thi tàu tốt năm 2026. Ảnh: CSB 2.

Những ngày tháng 10, tại quân cảng Kỳ Hà, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212, BTL Vùng CBS 2 vẫn miệt mài luyện tập, kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, vũ khí, trang bị kỹ thuật và củng cố cảnh quan tàu.

Từ boong tàu, khoang máy đến buồng điều khiển, mọi hạng mục đều được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chính quy, đồng bộ, sẵn sàng tham gia hội thi, hội thao.

Cùng với công tác kỹ thuật, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí chiến đấu, rèn luyện kỹ năng xử trí tình huống và làm chủ vũ khí, trang bị. Việc luyện tập được triển khai từ thấp đến cao, từ cá nhân đến từng bộ phận, kíp chiến đấu, gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Trung tá Đặng Lê Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đội trưởng Hải đội 212 cho biết, đơn vị xác định gắn hội thi, hội thao với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng nâng cao chất lượng thực hành, khả năng chỉ huy, hiệp đồng và xử trí các tình huống, bảo đảm sát thực tế, tránh hình thức, đối phó.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và củng cố cảnh quan tàu. Ảnh: CSB 2.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Thanh, Thuyền trưởng Tàu CSB 4037, hội thi là dịp để đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực huấn luyện và khả năng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, mỗi tập thể, cá nhân có cơ hội tự kiểm tra, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần đoàn kết, chính quy và trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 212 đang nỗ lực hoàn thành các nội dung chuẩn bị, sẵn sàng bước vào Hội thi Tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.