Đà Nẵng gửi thông điệp vì môi trường du lịch an toàn, xanh và bền vững

Đà Nẵng hướng đến du lịch xanh không chỉ bằng bảo vệ cảnh quan, mà còn từ trách nhiệm cộng đồng và văn hóa giao thông an toàn.

Khi trải nghiệm du lịch trở thành mối nguy trên đường đèo

Ngày 18/10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 phụ nữ có hành vi ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Công an phường Hải Vân đã cảnh báo người dân không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông.

Trước đó, ngày 17/10, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi các phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực.

Qua xác minh, khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực nói trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, mời những người liên quan đến làm việc. Đến khoảng 13h, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”. Tổng số tiền xử phạt là 1,5 triệu đồng.

Mức xử phạt không lớn, nhưng hậu quả mà hành vi này có thể gây ra là điều không thể xem nhẹ. Đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua gấp, tầm nhìn hạn chế. Khi người bất ngờ xuất hiện giữa lòng đường, tài xế có thể không đủ thời gian và khoảng cách để xử lý tình huống.

Vì vậy, đây không đơn thuần là câu chuyện chụp ảnh không đúng chỗ, mà còn phản ánh sự coi nhẹ trách nhiệm đối với an toàn của cộng đồng.

An toàn giao thông là một phần của du lịch xanh

Đèo Hải Vân là điểm đến hấp dẫn của miền Trung nhờ cảnh quan núi rừng, biển cả và những cung đường uốn lượn giữa thiên nhiên. Sức hút ấy khiến nhiều du khách dừng chân ngắm cảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, không phải mọi vị trí trên tuyến đường đều có thể trở thành nơi chụp ảnh hay tổ chức hoạt động cá nhân.

Vụ việc không đơn thuần là câu chuyện chụp ảnh không đúng chỗ, mà còn phản ánh sự coi nhẹ trách nhiệm đối với an toàn của cộng đồng.

Việc tự ý sử dụng lòng đường làm không gian chụp ảnh không chỉ gây cản trở dòng phương tiện mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn tại khu vực vốn đã có nhiều yếu tố bất lợi.

Từ góc nhìn kinh tế môi trường, phát triển du lịch bền vững không thể chỉ được đánh giá bằng lượng khách, doanh thu dịch vụ hay sức lan tỏa của hình ảnh trên mạng xã hội. Một hoạt động du lịch chỉ thực sự có giá trị khi lợi ích kinh tế đi cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn và tôn trọng lợi ích chung.

Qua đó, xây dựng văn hóa giao thông xanh cần được nhìn nhận rộng hơn việc giảm khí thải, tiết kiệm nhiên liệu hay sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Đó còn là cách mỗi người sử dụng không gian giao thông có trách nhiệm, hạn chế hành vi gây nguy hiểm và tôn trọng quyền đi lại an toàn của người khác.

Tại tuyến đường đèo Hải Vân, người tham gia giao thông cần nhận thức rõ nguy cơ từ việc dừng đỗ không đúng nơi quy định, đặc biệt tại các khúc cua khuất tầm nhìn. Không thể mặc nhiên cho rằng tài xế sẽ nhìn thấy người đi bộ, có đủ khoảng cách để phanh hoặc luôn xử lý an toàn khi xuất hiện chướng ngại vật bất ngờ.

Qua đó, Công an phường Hải Vân đã cảnh báo người dân không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông. Việc xử lý vi phạm có ý nghĩa răn đe, đồng thời khẳng định rằng mọi hoạt động trải nghiệm đều phải nằm trong giới hạn an toàn và tuân thủ pháp luật.

Theo đó, những vị trí được phép dừng đỗ, điểm ngắm cảnh và khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao cần được nhận diện rõ ràng bằng biển báo phù hợp. Các đơn vị tổ chức tour, dịch vụ vận chuyển và tài xế cũng cần chủ động nhắc nhở hành khách, không dừng xe hoặc để khách xuống đường tại những vị trí nguy hiểm.

Đèo Hải Vân có giá trị không chỉ bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn bởi vai trò kết nối Đà Nẵng với Huế. Khai thác lợi thế du lịch của tuyến đường này đòi hỏi sự kết hợp giữa bảo vệ cảnh quan, tổ chức giao thông an toàn và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh.

Cùng với đó, một điểm đến bền vững không chỉ được nhận diện qua cảnh quan sạch đẹp hay lượng khách đông đúc, mà còn qua cách du khách ứng xử với môi trường, cộng đồng và những người cùng sử dụng không gian công cộng.

Không xả rác, không phá hoại cảnh quan, không dừng đỗ tùy tiện và không cản trở giao thông đều là những hành động thiết thực góp phần giảm tác động tiêu cực của hoạt động du lịch.

Giữ gìn vẻ đẹp đèo Hải Vân không chỉ là bảo vệ núi rừng, biển cả và cảnh quan thiên nhiên, mà còn là bảo vệ sự an toàn của mỗi chuyến đi, gìn giữ trật tự giao thông và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, có trách nhiệm.

Vụ việc 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân là lời cảnh báo rằng một hành vi thiếu cân nhắc có thể biến trải nghiệm cá nhân thành nguy cơ đối với nhiều người. Khi rủi ro xảy ra, hậu quả không chỉ thuộc về người vi phạm mà còn có thể đè nặng lên gia đình, lực lượng cứu hộ, hệ thống y tế và toàn xã hội.

Du lịch xanh không phải là khái niệm xa vời, chỉ gắn với công nghệ sạch hay những dự án đầu tư lớn. Một bức ảnh đẹp có thể lưu giữ khoảnh khắc, nhưng không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của bất kỳ ai. Đó cũng là nguyên tắc căn bản để du lịch Đà Nẵng phát triển theo hướng xanh, bền vững và hài hòa với lợi ích cộng đồng.