Đà Nẵng: GRDP quý III/2026 ước tăng 11,83%, đứng thứ 7/34 địa phương

Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Đức Bình phát biểu tại họp báo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả khởi sắc.

Theo đó, GRDP quý III ước tăng 11,83%, cao nhất từ đầu năm; tính chung 9 tháng ước tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế 9 tháng ước đạt 264.569 tỷ đồng, tăng thêm gần 34.084 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 56.973 tỷ đồng (tăng 25,42%); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 7,4 tỷ USD.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ấn tượng là công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đã vượt dự toán năm. Tính đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 70.437 tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 76% so với cùng kỳ.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt; tính đến hết ngày 15/10/2026 đạt 13.564,387 tỷ đồng (bằng 78,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Lũy kế đến ngày 20/9/2026, thành phố thu hút 187,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đăng ký mới và tăng thêm.

Về các vấn đề dân sinh, đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thẳng thắn nhìn nhận những bất cập trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt thời gian qua.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước tình hình này, ngành chức năng tham mưu UBND thành phố yêu cầu các địa phương công khai lộ trình, khung giờ thu gom; xóa bỏ điểm tập kết rác tự phát và xử lý nghiêm vi phạm qua camera.

Các đơn vị dịch vụ phải bổ sung nhân lực, chấm dứt tình trạng thu gom chậm và giải quyết phản ánh của báo chí, mạng xã hội trong vòng 4 giờ. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, thành phố sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng khu xử lý rác Khánh Sơn và phía Nam.

Tại họp báo, đại diện các sở, ngành cũng trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề báo chí quan tâm như: sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư; quản lý đất đai; giải pháp chống ngập úng; giá nước sạch và việc bảo vệ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Lê Thị Bích Thuận trả lời các vấn đề liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết luận họp báo, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Đức Bình ghi nhận phản ánh của các cơ quan báo chí. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến, rà soát từng vấn đề và có văn bản phản hồi cụ thể đối với những nội dung chưa thể trả lời trực tiếp tại hội nghị.