Đà Nẵng: Góp vốn mua hàng thanh lý, 3 người bị chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh, trú phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an TP. Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng cần góp vốn mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Những thông tin này khiến người được mời góp vốn tin rằng đây là hoạt động kinh doanh thực tế.

Sau khi nhận tiền, thay vì sử dụng để mua bán hàng hóa như cam kết, Hạnh dùng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Cách làm này giúp Hạnh tạo dựng lòng tin, tiếp tục huy động những khoản tiền lớn hơn.

Cơ quan điều tra xác định, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như đã thông tin. Số tiền nhận được được sử dụng để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và thanh toán cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với những người tham gia góp vốn qua các mối quan hệ quen biết. Những lời mời đầu tư, kinh doanh với lợi nhuận cao cần được kiểm chứng về hàng hóa, nguồn vốn, hoạt động kinh doanh thực tế và dòng tiền trước khi chuyển tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã chuyển tiền, góp vốn cho Trần Thị Mỹ Hạnh với phương thức tương tự sớm liên hệ cơ quan điều tra tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng; hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được giải quyết theo quy định pháp luật.