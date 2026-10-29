Đà Nẵng gỡ vướng cho dự án khu dân cư gần 9,7 ha tại Điện Bàn Bắc

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4841/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng tại phường Điện Bàn Bắc. Đây là dự án thuộc diện được xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo cơ chế, chính sách đặc thù dành cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Theo quyết định, qua rà soát, dự án đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Dự án có tổng diện tích khoảng 9,68 ha, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC làm nhà đầu tư. Diện tích đất được phép tiếp tục giao, cho thuê theo quyết định là khoảng 730,4 m².

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận chủ đầu tư tại Công văn số 3803/UBND-KTN ngày 24/7/2017. Trong quá trình triển khai, dự án nhiều lần được gia hạn thời gian hoàn thành. Các quyết định thu hồi đất, giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành trong các năm 2018, 2019 và 2021.

Việc xem xét tiếp tục giao đất, cho thuê đất được thực hiện trên cơ sở các quy định về tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, kéo dài, đồng thời gắn với yêu cầu thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra. Trong đó có Thông báo số 581-TB/UBKTTW ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận số 114/KL-TTCP ngày 09/4/2025 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan; triển khai dự án theo đúng nội dung chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đã cung cấp.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và các nội dung liên quan theo quy định; chủ trì tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành và UBND phường Điện Bàn Bắc có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền, kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai dự án. Việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất là cơ sở để cơ quan nhà nước và nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo, không thay thế các thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục chuyên ngành theo quy định hiện hành.