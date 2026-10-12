Đà Nẵng gỡ khó trường lớp, nâng chất lượng giáo dục

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Gỡ điểm nghẽn trường lớp ở khu vực đông dân cư

Ngày 12/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các cử tri nêu nhiều kiến nghị liên quan đến giáo dục, y tế, kinh tế - xã hội. Cử tri Trần Minh Nhật (phường Thanh Khê) nêu vấn đề quy mô học sinh ngày càng lớn, việc tổ chức bán trú và dạy học 2 buổi/ngày tại các trường, cấp học đang gặp nhiều khó khăn. Mong chính quyền các cấp có giải pháp để đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và bán trú cho học sinh.

Một số cử tri còn đặt vấn đề về việc tận dụng cơ sở nhà đất dôi dư để xây dựng khu thiết chế văn hóa, khu vui chơi cho trẻ em, trường học...

Trả lời ý kiến cử tri, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế của TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP 9 tháng của Đà Nẵng đạt 10,31% và đứng thứ 9 cả nước, đứng thứ 3 trong số các thành phố trực thuộc Trung ương.

Riêng quý III, Đà Nẵng tăng trưởng GRDP đạt 11,83% và đứng thứ 7 toàn quốc. Thu ngân sách 9 tháng đã vượt dự toán cả năm. Năm nay Đà Nẵng quyết tâm đạt thu ngân sách là trên 90.000 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri.

Ông Lê Ngọc Quang cũng cho hay, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình này cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc giải quyết công việc cho người dân vẫn còn chậm.

"Vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã phường. Những thủ tục còn rườm rà, trải qua nhiều khâu trung gian cần tiếp tục đơn giản hóa, không để người dân đi lại nhiều lần hoặc lên cấp thành phố để giải quyết những vấn đề đã phân cấp cho cơ sở", ông Quang chia sẻ.

Về vấn đề giáo dục, y tế, nhà ở và an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đối với giáo dục, những vấn đề cử tri phản ánh như: thiếu giáo viên, quá tải trường lớp, tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, khó khăn trong tổ chức dạy 2 buổi/ngày, bán trú và chi phí học tập, những việc này thành phố cần tiếp tục quan tâm giải quyết, tháo gỡ.

"Thành phố đã thông qua đề án đầu tư xây dựng nâng cấp trường lớp và trang thiết bị giáo dục giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí dự kiến trên 28.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách chi cho giáo dục chiếm 20% tổng chi ngân sách. Cùng với đó, thành phố đã phê duyệt nhiều dự án. Vấn đề quan trọng là triển khai đúng tiến độ, ưu tiên nơi thiếu trường, thiếu lớp, nhất là các khu vực đông dân cư", ông Quang nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị ngành giáo dục thành phố rà soát cụ thể từng địa bàn và có phương án bổ sung, giáo viên, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Đối với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, phải có lộ trình phù hợp, chuẩn bị thu hút giáo viên và đủ điều kiện giảng dạy, không để phát sinh thêm khó khăn cho học sinh, phụ huynh.

Bảo đảm giáo viên, nâng chất lượng giáo dục thực chất

Phát biểu trả lời các ý kiến cử tri và kết luận hội nghị, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 9%; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân...

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng trong thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,31%; riêng quý III tăng 11,83%.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trả lời ý kiến cử tri.

Về mục tiêu tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, Trung ương đã có những chủ trương nhất quán trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Tăng trưởng rất quan trọng, nhưng tăng trưởng cuối cùng phải được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, môi trường sống và những dịch vụ công tốt hơn cho người dân.

Đối với Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, phát triển nhanh phải đi cùng với phát triển bền vững; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn chất lượng sống - một trong những giá trị quan trọng làm nên hình ảnh của thành phố.

Theo đó, phát triển càng nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng; môi trường sống và an toàn của người dân là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển.

Đồng thời, thành phố phải tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố đối với người dân.

Về giáo dục, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải tiếp tục quan tâm quy hoạch trường, lớp phù hợp với biến động dân số; bảo đảm đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

"Thành phố phải củng cố y tế cơ sở để đây thực sự là nơi chăm sóc sức khỏe đầu tiên của người dân; đưa người có chuyên môn về cơ sở, kết nối tuyến dưới với tuyến trên bằng công nghệ và dữ liệu; làm tốt việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.