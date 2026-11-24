Ngày 24/11 tại Đình làng Thái Lai (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), UBND xã Bà Nà tổ chức Ngày hội Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026.

Tại ngày hội, đông đảo người dân tham quan không gian chợ quê, thưởng thức tiếng hát bài chòi, cổ vũ cho 10 đội thi của 10 thôn tranh tài sôi nổi qua các trò chơi dân gian như cờ tướng, têm trầu cánh phượng, ô ăn quan, trèo chuối, bịt mắt bắt vịt…

Ngày hội Văn hóa – Đại đoàn kết năm 2026 tại xã Bà Nà. Ảnh: Công Dân.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Nà, cho biết với đặc thù vùng nông thôn, văn hóa chính là hồn cốt, là “căn cước” làm nên bản sắc của mỗi con người và mỗi làng quê, là cội rễ giữ gìn phong tục, đạo lý “kính trên nhường dưới”, lòng hiếu thảo, nghĩa tình làng xóm.

Tại xã Bà Nà, bản sắc văn hóa tạo ra sinh kế bền vững cho người dân với các hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ, bên cạnh hệ sinh thái núi rừng và khu vui chơi giải trí hiện đại, văn hóa xã Bà Nà còn mang lại cho du khách những trải nghiệm đình làng cổ, ẩm thực cơm quê dân dã, nghe làn điệu bài chòi xứ Quảng và cảm nhận sự hiếu khách của người dân bản địa.

Trong bối cảnh sau sáp nhập xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh, xã Bà Nà hiện nay phát triển rộng mở theo hướng đô thị sinh thái, dịch vụ và du lịch tầm cỡ của TP Đà Nẵng. Quá trình đô thị hóa với hàng loạt dự án lớn, nhiều cánh đồng, lũy tre và những xóm làng nhường chỗ cho hạ tầng hiện đại.

Các trò chơi, giao lưu cộng đồng: bịt mắt bắt vịt. Ảnh: Công Dân.

Bà con di dời đến các khu tái định cư mới với nhà cửa khang trang nhưng san sát, tường rào khép kín. Sự thay đổi không gian làng xã truyền thống đặt ra thách thức nếp sinh hoạt gia đình khép kín, mất đi thói quen sinh hoạt cộng đồng.

Do đó, Đảng ủy và chính quyền xã Bà Nà xác định rõ phương châm quy hoạch phát triển đô thị có bản sắc riêng, hiện đại hóa hạ tầng nhưng không đánh mất hồn quê và tình làng nghĩa xóm.

Những khu tái định cư mới thay đổi về không gian cư trú, kiến trúc nhà ở, nhưng vẫn giữ sự gắn kết dòng tộc, nếp sống văn hóa, tình đoàn kết xóm giềng, hướng tới xây dựng Bà Nà “làng trong phố, phố trong làng” – nơi phố thị hiện đại vẫn ấm áp tình người và đậm đà bản sắc quê hương.

Trong thời gian tới, xã Bà Nà chủ động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản truyền thống trong đời sống hiện đại, phát huy vai trò 83 tộc họ, tôn tạo 7 đình làng di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố để trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sống động; nhân rộng các mô hình hay như “Tộc họ tiên tiến”, “3 không trong đám tang”, “Heo đất nghĩa tình”.

Tại các khu dân cư mới và khu tái định cư tổ chức sinh hoạt thường xuyên câu lạc bộ dân ca, bài chòi, trò chơi dân gian và phát huy vai trò của các tổ đoàn kết, chi hội đoàn thể để kết nối cư dân cũ – mới, biến khu phố mới thành những xóm làng nghĩa tình.

*Tại phường Sơn Trà, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra sôi nổi khắp các khu dân cư, tổ dân phố với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và chăm lo an sinh xã hội.

Các nội dung tranh tài, giao lưu thu hút đông đảo người dân, du khách, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại địa phương, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng phường Sơn Trà ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển.

Các hoạt động được tổ chức tại các khu dân cư không chỉ góp phần ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Việc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết, đồng thuận và gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể với nhân dân tiếp tục được củng cố, tạo động lực để mỗi khu dân cư phát huy nội lực, chung sức xây dựng phường Sơn Trà ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết với đặc thù đô thị hóa từ những làng chài ven sông Hàn và biển Đà Nẵng, văn hóa bản sắc nghề biển gắn với tinh thần đoàn kết của ngư dân, không chỉ những bạn chài sát cánh trên biển mà còn cộng đồng hậu cần nghề cá, quan hệ giao thương.

Truyền thống gắn kết đó càng có ý nghĩa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Sơn Trà trong việc củng cố tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự gắn bó và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng. Trong bối cảnh các khu dân cư được sắp xếp, sáp nhập, mỗi người dân càng cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức xây dựng tổ dân phố trở thành mái nhà chung đoàn kết, văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Các hoạt động Ngày hội Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Sơn Trà. Ảnh: Quang Học.

“Đề nghị Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm chăm lo gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh bắt đầu từ mỗi gia đình và từng người dân.

*Tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải), UBND phường tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa – Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề An Hải: Đoàn kết – giữ mạch nguồn văn hóa Việt.

Ngày hội đã diễn ra sôi nổi, rộn ràng, phấn khởi, ấm áp, nhiều sắc màu và nghĩa tình cộng đồng. Hoạt động vẽ tranh “Em yêu văn hóa Việt Nam” của các em học sinh trên địa bàn phường gửi gắm góc nhìn hồn nhiên, trong sáng về quê hương, di sản, gia đình và nét đẹp An Hải.

Hội thi ẩm thực với những mâm cơm, gian hàng mang đậm dấu ấn ba miền và đặc sản của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng. Các trò chơi dân gian, Giải Bóng đá tứ hùng và Pickleball đã mang đến ngày hội không khí thoải mái, rộn ràng, khỏe khoắn cùng sự đoàn kết tập thể rõ nét. Hội thi Khiêu vũ và Thời trang các vùng miền Việt Nam mang đến sự trẻ trung, cuốn hút, duyên dáng và tự hào…

Các hoạt động Ngày Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường An Hải. Ảnh: Bùi Hường.

Chuỗi hoạt động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, chiến sĩ các đơn vị, học sinh trên địa bàn phường hưởng ứng, tham gia, cổ vũ. Từ thành công và sức lan tỏa của ngày hội năm nay, là cơ sở để tiếp tục phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú tại cộng đồng dân cư.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải tập thể, cá nhân cho các hội thi, phần thi trong chuỗi hoạt động đã diễn ra trong những ngày vừa qua.