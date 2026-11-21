Các hoạt động gồm “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng – Cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng); Chương trình trải nghiệm quế Trà Leng “Quế ơi quế à” và Bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn”.

Riêng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Bảo tàng sẽ miễn phí vé tại cả 3 cơ sở cho toàn bộ đối tượng du khách đến tham quan.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ninh (ảnh trái), đại diện gia tộc cụ Phan Châu Trinh, cùng PGS.TS Ngô Văn Minh (bên phải) trao tặng các tư liệu giá trị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại ngày hội có giới thiệu không gian “Thanh âm Di sản” gồm những loại hình biểu diễn nghệ thuật đặc trưng như dân ca bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, hò ba lý... Qua những làn điệu dân ca và hình thức diễn xướng truyền thống, công chúng có cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật dân gian, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Không gian trưng bày và hoạt động trải nghiệm “Nghề di sản” gồm các nghề truyền thống dệt chiếu Bàn Thạch, đường bát Quế Sơn, bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm và đan lưới Mân Thái.

Tại đây, các nghệ nhân và người làm nghề trực tiếp trình diễn kỹ thuật thủ công, giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm các công đoạn tạo ra sản phẩm truyền thống. Sự tương tác trực tiếp giữa người giữ nghề và công chúng sẽ góp phần đưa nghề truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Học sinh trải nghiệm các hoạt động với sự hướng dẫn của đồng bào dân tộc Ca Dong của xã Trà Vân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Văn hóa di sản các dân tộc thiểu số cũng được giới thiệu tại không gian “Hương sắc đại ngàn” về đồng bào Ca Dong với trang phục, nhạc cụ, vật dụng sinh hoạt, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian.

Du khách có thể trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, chụp ảnh lưu niệm miễn phí, giao lưu cùng nghệ nhân, tìm hiểu nghề thủ công, khám phá sản vật địa phương và đặc biệt là thử học, hát một câu dân ca bằng tiếng Ca Dong. Không gian góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa cộng đồng, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Các dân tộc Cơ Tu, Ca Dong, Mường và Tày trình diễn múa Tung Tung Ya Ya, múa sạp, biểu diễn cồng chiêng của người Mường; trải nghiệm trang phục truyền thống, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, xâu cườm và làm bánh truyền thống. Không gian còn giới thiệu các sản phẩm nông sản và hàng thủ công truyền thống đặc trưng.

Không gian các nghề truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đặc biệt, tại ngày hội tổ chức hiến tặng 4.115 hiện vật, tài liệu do gia đình cụ Phan Châu Trinh, gia đình liệt sĩ Nguyễn Phi Khanh, PGS.TS Ngô Văn Minh, bà Vương Thị Thư, ông Nguyễn Văn Sơn…

Đây là những tư liệu, tài liệu, hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử – văn hóa của địa phương.

Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của cộng đồng, đồng thời khuyến khích sự chung tay của toàn xã hội trong công tác sưu tầm, bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị di sản lịch sử – văn hóa.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng, cho biết việc phối hợp với UBND xã Trà Vân tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền Di sản” nhằm tạo nên một không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ, nơi các giá trị di sản được giới thiệu sinh động, những kinh nghiệm bảo tồn được trao đổi và tình yêu văn hóa được bồi đắp, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Học sinh trải nghiệm hoạt động vẽ tranh, kết cườm tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản, trong thời gian đến, trung tâm tiếp tục nỗ lực đổi mới cách thức giới thiệu, kết nối di sản với đời sống, đồng thời kết nối với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân và cộng đồng để phát hiện, kêu gọi đóng góp các hiện vật, tư liệu, góp phần làm phong phú thêm ký ức về vùng đất và con người Đà Nẵng.