Đại biểu tham quan các tác phẩm mỹ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ngày 18-11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng trưng bày 43 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ bộ sưu tập 524 tác phẩm do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026.

Các tác phẩm thuộc nhiều loại hình, chất liệu, gồm 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc.

Với sự đa dạng về đề tài và phong cách sáng tác, không gian trưng bày mang đến cho công chúng những góc nhìn phong phú về mỹ thuật, đồng thời góp phần làm giàu bộ sưu tập của bảo tàng.

Đại biểu cắt băng khai trương chương trình trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết, việc tiếp nhận 524 tác phẩm là nguồn bổ sung quý giá cho bộ sưu tập mỹ thuật của TP Đà Nẵng, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam đối với công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị mỹ thuật tại Đà Nẵng.

Dịp này, Trung tâm Quản lý di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản tại 3 cơ sở bảo tàng trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tham quan không gian trưng bày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong đó, chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng - cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng).

Ngoài ra, người dân còn có thể tham gia chương trình trải nghiệm quế Trà Leng với chủ đề “Quế ơi quế à” và hoạt động bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” do sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Trong ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, cả 3 cơ sở bảo tàng sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân và du khách.