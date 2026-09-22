Đà Nẵng giao đất đợt cuối cho Vinaconex 25 thực hiện Khu đô thị Thiên Ân

Ảnh minh họa. (Nguồn: FB Đầu tư BĐS)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4173/QĐ-UBND giao đất, cho thuê đất đợt cuối Phân kỳ 1 cho Công ty Cổ phần Vinaconex 25 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được giao, cho thuê trong đợt này là 11.065,06 m². Trong đó, thành phố giao 1.067,07 m² đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện đất ở tại đô thị. Diện tích này có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Việc giao đất ở được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định.

Đối với 201,21 m² đất thương mại, dịch vụ, thành phố cho Vinaconex 25 thuê theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng tính từ ngày ban hành quyết định đến ngày 13/5/2070.

Phần diện tích còn lại 9.796,78 m² được giao không thu tiền sử dụng đất, phục vụ các mục đích công cộng gồm hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh và công trình công cộng. Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng theo dự án được phê duyệt và bàn giao cho địa phương quản lý sau khi kết thúc dự án.

Sau khi được giao bổ sung đợt cuối, tổng diện tích đất thuộc Phân kỳ 1 của Khu đô thị Thiên Ân là 115.117,82 m². Trong đó, đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất là 43.477,93 m²; đất thương mại, dịch vụ cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê là 1.979 m²; đất giao không thu tiền sử dụng đất là 69.660,89 m².

Trong nhóm đất giao không thu tiền sử dụng đất, diện tích đất công cộng là 2.266 m², đất công viên cây xanh 5.747,03 m², đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật 59.161,40 m², cùng 2.487 m² đất ở tái định cư.

Khu đô thị Thiên Ân có nguồn gốc từ dự án Khu đô thị Điện Nam Đông tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) giao chủ đầu tư từ năm 2004. Đến năm 2015, tỉnh Quảng Nam (cũ) thống nhất thay đổi tên dự án thành Khu đô thị Thiên Ân.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2019. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 và được điều chỉnh cục bộ vào năm 2020.

Ngày 22/8/2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Bàn Đông. Trước đó, ngày 09/6/2026, Chi nhánh Khu vực 6 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND phường Điện Bàn Đông và Vinaconex 25 đã lập biên bản bàn giao mặt bằng.

Theo Quyết định 4173/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định giá đất hoặc chuyển thông tin địa chính sang Thuế TP Đà Nẵng để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Vinaconex 25.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Vinaconex 25 có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí nếu có; triển khai dự án đúng mục đích, địa điểm và diện tích đất được giao, cho thuê, đồng thời bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị.

UBND phường Điện Bàn Đông được giao thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp, bảo đảm đất được sử dụng đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích và xây dựng theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.