Câu lạc bộ Đà Nẵng giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch bóng rổ 5x5 cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Ảnh: NCBC

Giải do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV MVG tổ chức, nhằm xây dựng sân chơi cấp quốc gia có tính cạnh tranh cao; đồng thời tạo điều kiện để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Năm nay, giải quy tụ 10 câu lạc bộ với gần 160 vận động viên, tranh tài ở hai nội dung nam và nữ. Câu lạc bộ Đà Nẵng tham gia nội dung nam với đội hình gồm 14 cầu thủ, đa phần là gương mặt trẻ của bóng rổ thành phố như: Võ Trọng Mẫn, Lê Trung Khoa, Trương Văn Đại, Nguyễn Đình Quang Tú, Châu Hoàng Việt…

Sau những trận đấu đầy nỗ lực, đội khép lại giải với vị trí đồng hạng Ba, giành Huy chương Đồng cùng Câu lạc bộ Quân chủng Phòng không Không quân - PEAK. Chức vô địch thuộc về Câu lạc bộ 3F Cần Thơ by BDA; giải Nhì thuộc về Câu lạc bộ Chicken Dunk.

Sau giải đấu tại Hà Nội, đội tuyển bóng rổ Đà Nẵng sẽ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra vào tháng 11 tới. Tại sân chơi quan trọng này, bóng rổ thành phố sẽ góp mặt ở cả hai nội dung 5x5 và 3x3 dành cho nam.