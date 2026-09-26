Đà Nẵng giành giải Nhất toàn đoàn Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II

Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Theo Ban tổ chức (BTC), qua thi đấu, nhiều vận động viên thể hiện trình độ chuyên môn tốt, thể lực sung mãn, bản lĩnh thi đấu vững vàng, thực hiện thành thạo các động tác kỹ thuật, chiến thuật võ thuật; xử lý linh hoạt các tình huống, thể hiện tinh thần đoàn kết, học hỏi và quyết tâm cao.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng BTC Hội thao trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn tham gia Hội thao

Tại lễ bế mạc vừa diễn ra tại Trường Cao đẳng Biên phòng - Cơ sở 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, giải Nhì cho đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng TP.HCM và giải Ba cho đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng TP. Đồng Nai.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao tặng 18 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và 12 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, phục vụ Hội thao.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong Hội thao

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trưởng BTC Hội thao nhấn mạnh, đây là dịp đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện võ thuật của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng võ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.