Đà Nẵng giành 8 huy chương tại Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia

Đoàn Đà Nẵng có giải đấu thành công với thành tích giành 8 huy chương. Ảnh do nhân vật cung cấp

Giải do Cục Thể dục thể thao, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Đây là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao ở lứa tuổi trung và cao tuổi, góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 230 vận động viên xuất sắc đến từ 14 đoàn thể thao đại diện cho các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, cùng tranh tài ở 9 nhóm tuổi. Đội tuyển cầu lông trung cao tuổi Đà Nẵng tham dự giải với lực lượng gần 20 thành viên.

Chung cuộc, đoàn Đà Nẵng giành được 8 huy chương, gồm: 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Vận động viên đoàn Đà Nẵng (bục số 1) giành Huy chương Vàng nội dung đôi nữ 41 - 45 tuổi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ở nội dung đôi nữ 41 - 45 tuổi, cặp vận động viên Lưu Đông Thảo và Nguyễn Thị Thủy đã thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để mang về tấm Huy chương Vàng. Cặp vận động viên Viên Quang Vũ và Nguyễn Việt Thắng cũng duy trì phong độ cao ở nội dung đôi nam 51 - 55 tuổi để xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Vận động viên đoàn Đà Nẵng (bục số 1) giành Huy chương Vàng nội dung đôi nam 51 - 55 tuổi. Ảnh do nhân vật cung cấp

Các Huy chương Bạc thuộc về các cặp vận động viên: Nguyễn Thế Hiệu và Trần Văn Tâm ở nội dung đôi nam 61 - 65 tuổi; Nguyễn Thị Bích Sơn và Đinh Thị Thìn ở nội dung đôi nữ 61 - 65 tuổi; Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Thị Thanh Tịnh ở nội dung đôi nam nữ 51 - 55 tuổi.

Các Huy chương Đồng thuộc về các cặp vận động viên: Nguyễn Đạt Cầu và Bùi Rê ở nội dung đôi nam 66 - 70 tuổi; Trần Khánh Huy và Lê Quang Lộc ở nội dung đôi nam 56 - 60 tuổi; Phan Thị Thanh và Lê Thị Thông ở nội dung 56 - 60 tuổi.

Đoàn Đà Nẵng nhận cờ thi đấu đạt thành tích xuất sắc do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Theo Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng, đây là thành tích tốt nhất kể từ năm 2019 đến nay của đoàn vận động viên thành phố tại Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia, đồng thời cho thấy bước tiến bền vững qua các mùa giải. Năm 2025, đội tuyển cầu lông trung cao tuổi thành phố giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.