Đà Nẵng giành 2 Huy chương Đồng tại Giải bi sắt vô địch bãi biển quốc gia

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm tạo sân chơi cho vận động viên thi đấu cọ xát; góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Giải quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung dành cho nam và nữ. Đặc biệt, việc thi đấu trên địa hình cát biển đòi hỏi kỹ thuật và thể lực cao, tạo nên thách thức cũng như sức hút riêng cho giải năm nay.

Đội tuyển bi sắt Đà Nẵng dự giải với hơn 10 thành viên. Sau hơn một tuần tranh tài, các vận động viên mang về 2 Huy chương Đồng. Trong đó, Huy chương Đồng cá nhân thuộc về vận động viên Thạch Hữu Tâm ở nội dung kỹ thuật nam; Huy chương Đồng đồng đội ở nội dung bộ ba nam thuộc về các vận động viên: Thạch Hữu Tâm, Huỳnh Văn Sang và Trần Văn Cường.