Quá tải, người bệnh ung thư chờ bệnh viện mở rộng

5 giờ 30 phút sáng 23/11, bà Nguyễn Thị Nga (63 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để lấy số khám bệnh. Thế nhưng, khi đến lượt, số thứ tự của bà đã ngoài 50.

Mắc ung thư vú nhiều năm, bà Nga không còn xa lạ với cảnh đông đúc tại bệnh viện này. Mỗi lần tái khám là một lần bà phải tính toán chuyện đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để lấy số khám bệnh.

Lần này, bà ra Đà Nẵng từ hôm trước để sáng sớm có thể đến bệnh viện. Dù đã chủ động đi từ lúc trời chưa sáng, bà vẫn phải chờ sau nhiều người.

Theo bà Nga, bệnh nhân đến khám đông là chuyện thường ngày. Qua nhiều lần đi khám, bà rút ra kinh nghiệm phải đến thật sớm nếu không muốn mất thêm nhiều thời gian chờ đợi.

Không riêng bà Nga, ngay từ sáng sớm, khu vực sảnh bệnh viện đã có hàng trăm người đến lấy số. Người ngồi chờ khám, người đi cùng thân nhân, tất cả tập trung tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân.

Đưa vợ đến bệnh viện lúc 6 giờ sáng, ông Trần Văn Thành (57 tuổi, trú phường Hòa Khánh) nhận số thứ tự đã ngoài 100.

Ông Thành cho hay, những lần đưa vợ đi khám, ông đều chứng kiến cảnh bệnh nhân đông đúc. Trong khi số người có nhu cầu khám, điều trị ngày càng nhiều, cơ sở vật chất bệnh viện lại có giới hạn.

Điều ông mong mỏi là bệnh viện sớm được mở rộng để người bệnh bớt cảnh chen chúc, chờ đợi mỗi lần đến khám.

Nếu khu vực khám ngoại trú đông đúc vào buổi sáng thì bên trong các khoa điều trị nội trú, áp lực về chỗ nằm cũng hiện rõ.

Một số khoa điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phải bố trí thêm giường để đáp ứng nhu cầu của người bệnh.

Tại một số khoa phòng, giường bệnh được kê thêm ở hành lang. Có những phòng bệnh phải bố trí thêm giường để tiếp nhận người đến điều trị.

Bà Nguyễn Thị Hải (47 tuổi), làm công nhân, phát hiện mắc ung thư phổi khoảng một tháng trước và phải nhập viện điều trị. Ngoài nỗi lo bệnh tật, bà còn phải làm quen với cảnh đông người tại bệnh viện.

Với bà Hải, được điều trị bằng bảo hiểm y tế là một sự hỗ trợ quan trọng trong lúc mang bệnh. Tuy nhiên, chứng kiến tình trạng quá tải, bà mong bệnh viện có thêm diện tích để người bệnh được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn.

Chờ thêm 400 giường bệnh giải tỏa áp lực

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhìn nhận tình trạng quá tải tập trung chủ yếu tại các khoa thuộc khối Nội và khoa Xạ trị.

Đây là những nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân phải điều trị hóa chất, xạ trị theo phác đồ kéo dài. Thời gian nằm viện tương đối lâu khiến giường bệnh thường xuyên trong tình trạng kín chỗ.

Cảnh đông đúc, người bệnh chờ khám từ sáng sớm đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bệnh viện hiện được phê duyệt 650 giường nhưng công suất sử dụng lên đến 136%. Điều này đồng nghĩa số người bệnh cần điều trị nội trú thường xuyên cao hơn đáng kể so với khả năng đáp ứng theo quy mô giường được giao.

Việc quá tải không chỉ gây áp lực lên cơ sở vật chất mà còn ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh của đội ngũ y bác sĩ.

Vào buổi sáng và những ngày đầu tuần, người bệnh thường phải chờ lâu hơn để được khám, làm xét nghiệm.

Tại các khoa hóa trị, xạ trị, bệnh viện phải linh hoạt điều chỉnh lịch để đáp ứng số lượng người bệnh lớn. Dù vậy, việc chờ đợi đôi khi vẫn xảy ra. Bệnh viện đang điều phối nhân lực, sắp xếp quy trình nhằm duy trì điều trị liên tục, nhất là đối với những trường hợp cấp thiết.

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nỗ lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong điều kiện quá tải.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, áp lực càng lớn khi nhiều hạng mục của bệnh viện đã xuống cấp.

Đưa vào sử dụng từ năm 2012 với quy mô ban đầu 500 giường, bệnh viện trải qua nhiều lần cải tạo, nâng số giường lên 650. Tuy nhiên, diện tích và hệ thống kỹ thuật hiện hữu không còn đáp ứng tốt nhu cầu điều trị.

Một số khu vệ sinh bị thấm dột, tường ẩm mốc, trần thạch cao bong tróc. Hệ thống điều hòa cũ, có nơi rò rỉ nước. Trong khi đó, nhu cầu khám và điều trị ung thư ngày càng lớn.

Trước thực trạng này, thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu.

Đơn vị đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm tìm giải pháp phù hợp cho việc mở rộng bệnh viện.

Phương án của liên danh Khoa Trúc Việt - Phố Xanh được lựa chọn. Đến nay, UBND thành phố đã phê duyệt dự án đầu tư.

Hiện chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn cho những bước tiếp theo.

Dự án dự kiến với hạng mục chính là khối nội trú mới cao 10 tầng, quy mô 400 giường. Các khoa phòng, khu kỹ thuật, hệ thống điều hòa, khu vệ sinh và những công trình hiện hữu cũng sẽ được cải tạo, nâng cấp đồng bộ.

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, mở rộng không gian điều trị Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký quyết định phê duyệt dự án xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, tổng vốn hơn 988,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án triển khai giai đoạn 2026-2029, hướng đến quy mô 1.000 giường vào năm 2030 và 1.500 giường vào năm 2050. Ngoài xây dựng, thành phố đầu tư trang thiết bị y tế, hệ thống xử lý nước thải và các hạng mục bảo vệ môi trường.