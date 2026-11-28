Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm phường Cẩm Lệ để tìm kiếm việc làm. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thành phố đặt mục tiêu phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt và hiệu quả; tăng cường kết nối cung - cầu, tạo việc làm bền vững và nâng cao chất lượng việc làm, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 50.000 - 56.000 lao động. Đến năm 2030, số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt hơn 1,5 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,5%, trong đó tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37 - 40%.

Đồng thời, thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lực lượng lao động xã hội xuống dưới 15% và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 3,5%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thành phố triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, địa phương chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách về thị trường lao động; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp gắn với tạo việc làm bền vững; nâng cao hiệu quả dịch vụ việc làm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối tuyển dụng.

Cùng với đó, thành phố tập trung xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo thị trường lao động nhằm cung cấp kịp thời thông tin về nhu cầu nhân lực, việc làm và kỹ năng nghề theo từng ngành, lĩnh vực và địa bàn.

Đồng thời, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về đào tạo, thành phố định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; trong đó ưu tiên nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, logistics và tài chính quốc tế.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng cho người lao động, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% lao động nông thôn có việc làm sau khi hoàn thành đào tạo nghề.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tập trung huy động các nguồn vốn tín dụng chính sách, nâng cao hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm và giảm nghèo. Giai đoạn 2026-2030, hoạt động tín dụng ưu đãi này phấn đấu hỗ trợ tạo việc làm cho 100.000 - 150.000 lao động.

Nguồn vốn này được ưu tiên hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm, cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu mở rộng hoạt động để tạo thêm việc làm.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục mở rộng các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là hình thức hợp tác lao động thời vụ; triển khai chính sách tín dụng, hỗ trợ chi phí ban đầu và tăng cường quản lý công tác tư vấn, tuyển chọn lao động nhằm bảo đảm tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.