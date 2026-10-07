Đà Nẵng: Giải ngân đầu tư công 9 tháng đạt hơn 77% kế hoạch vốn được giao

Các công nhân thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã La Êê (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Theo Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 của thành phố sau khi được Thủ tướng giao đầu năm và bổ sung trong năm là hơn 17.191 tỷ đồng.

Sau 9 tháng thực hiện quyết liệt, thành phố đã giải ngân hơn 13.265 tỷ đồng, đạt 77,16% kế hoạch vốn được Thủ tướng giao và đạt 71,84% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố giao.

Đáng chú ý, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 8.936 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng giá trị giải ngân; giá trị tạm ứng đạt hơn 4.328 tỷ đồng, chiếm 32,6%.

Đối với nguồn vốn kế hoạch năm trước được kéo dài sang năm 2026, thành phố đã giải ngân 2.001 tỷ đồng đạt 56,1%, kế hoạch vốn được kéo dài là hơn 3.568 tỷ đồng.

Trong nhóm các ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiều đơn vị duy trì tỷ lệ giải ngân cao. Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giải ngân hơn 1.443 tỷ đồng, đạt 86,28%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng giải ngân hơn 3.747 tỷ đồng, đạt 82,22%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng giải ngân hơn 2.333 tỷ đồng, đạt 69,58%.

Ở nhóm sở, ban, ngành và một số cơ quan, đơn vị khác, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 1.768 tỷ đồng. Đến ngày 30/9, nhóm này đã giải ngân hơn 1.368 tỷ đồng, đạt 77,36%; riêng 930 tỷ đồng vốn ủy thác đã được giải ngân 100%.

Có 6 cơ quan, đơn vị vượt mức giải ngân bình quân 77,16% của thành phố. Dẫn đầu là Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp với 100%, tiếp đến là Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp 99,21%, Sở Giáo dục và Đào tạo 97,76%, Văn phòng Thành ủy 85,71%, Sở Khoa học và Công nghệ 84,56% và Sở Y tế 79,53%.

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt 8,44%; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam 1,04%; Trường Cao đẳng Đà Nẵng 0,29%...

Sở Công Thương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và Trung tâm Phát triển hợp tác Quốc tế và Dịch vụ đối ngoại chưa giải ngân.

Đối với 93 phường, xã, tổng kế hoạch vốn năm 2026 sau các đợt điều chỉnh là hơn 7.127 tỷ đồng. Đến hết tháng Chín, các địa phương đã giải ngân 4.373 tỷ đồng, đạt 61,36%.

Phước Chánh đang dẫn đầu nhóm địa phương với tỷ lệ giải ngân 93,77%, tiếp đến là Thu Bồn 90,55%, Phước Năng 88,67%, Hòa Khánh và Hải Châu cùng đạt 87,37%...

Tuy nhiên, bức tranh giải ngân ở cấp xã, phường cũng cho thấy khoảng cách khá lớn giữa các địa phương. Trong khi 15/93 phường, xã vượt mức bình quân 77,16% của thành phố thì 78 địa phương chưa đạt mức này./.