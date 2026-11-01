Đà Nẵng: Giải bóng đá thiện nguyện vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh vùng cao

Đội Anh Sơn FC vô địch Serie A tại giải đấu. Ảnh: BẢO LÂM

Diễn ra từ ngày 17/10 đến 31/10, giải đấu quy tụ gần 200 cầu thủ thuộc 14 đội bóng đến từ các doanh nghiệp, tổ chức và nhóm hoạt động xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham dự.

Các đội bóng tranh tài ở nội dung sân 7 người, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. 8 đội có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp tranh chức vô địch Serie A, trong khi 8 đội còn lại tiếp tục thi đấu tại Serie B.

Sau hai tuần tranh tài kịch tính, Anh Sơn FC giành chức vô địch Serie A, Hưng Phát FC vô địch Serie B. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng như: cầu thủ xuất sắc nhất giải, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất cùng giải phong cách cho các cá nhân, tập thể đội bóng.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải còn gây quỹ thực hiện chương trình thiện nguyện "Mùa đông ấm" do Câu lạc bộ bóng đá TNT duy trì từ năm 2015. Chương trình đã góp phần hỗ trợ hàng nghìn học sinh tại các trường học vùng núi, biên giới ở nhiều địa phương miền Trung.

Năm 2026, Ban tổ chức kêu gọi được hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền vận động sẽ được dùng để triển khai các hoạt động thiện nguyện tại vùng cao Nam Trà My và một số xã vùng cao ở tỉnh Gia Lai vào tháng 12/2026.

Thông qua bóng đá, giải đấu đã góp phần kết nối các doanh nghiệp, câu lạc bộ và những tấm lòng nhân ái, cùng chung tay vì cộng đồng.