Đà Nẵng: Gia tăng kim ngạch xuất khẩu từ các hội chợ, triển lãm

Mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu

Tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại đang là một trong những con đường ngắn nhất để các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Đà Nẵng đưa sản phẩm vượt qua biên giới, trực tiếp đến tay người tiêu dùng và các nhà thu mua quốc tế.

Đông đảo các nhà mua nhà, người tiêu dùng Trung Quốc tham quan, tìm hiểu các sản phẩm Đà Nẵng tại Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc 2026

Tại Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc (CAEXPO 2026) vừa diễn ra từ ngày 17/9 – 21/9 tại TP. Nam Ninh (Trung Quốc), đoàn doanh nghiệp TP. Đà Nẵng đã thu về những con số ấn tượng. Theo báo cáo nhanh của 3 doanh nghiệp, tổng doanh số bán hàng đạt gần 400 triệu đồng và kết nối được khoảng 25 đối tác tiềm năng sau sự kiện.

Là một trong những đơn vị tham gia CAEXPO 2026, Công ty TNHH Hoàng Phong Dana đã tiêu thụ hơn 800 sản phẩm ngay tại gian hàng, đạt giá trị bán lẻ xấp xỉ 250 triệu đồng. Các dòng sản phẩm dược liệu bản địa nhận được phản hồi rất tích cực từ thị trường.

Bà Nguyễn Thị Liên, Founder kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phong Dana cho biết, CAEXPO 2026 mang lại cho đơn vị những kết quả tích cực cả về mức độ tiếp cận thị trường, phản hồi của người tiêu dùng và cơ hội kết nối thương mại. “Hiệu quả của hội chợ được nhìn nhận trên ba phương diện chính: phản hồi tích cực từ người tiêu dùng, xác định được những nhóm sản phẩm có tiềm năng tại thị trường quốc tế và tạo thêm nền tảng kết nối với các đối tác thương mại mới. Sau hội chợ, chúng tôi định hướng quản trị hoạt động xúc tiến thương mại theo mô hình 'trước, trong, sau hội chợ' rõ ràng hơn để chuyển các kết nối thành hợp tác cụ thể.”, bà Liên cho hay.

Doanh nghiệp Đà Nẵng kết nối B2B tại Hội chợ Thương mại ASEAN - Trung Quốc 2026

Không chỉ ở các hội chợ nước ngoài, những sự kiện tổ chức tại TP. Đà Nẵng như Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 (EWEC - Đà Nẵng 2026, diễn ra từ 12/8 – 17/8) cũng mang lại giá trị thương mại lớn. Với quy mô hơn 200 gian hàng của 104 doanh nghiệp thuộc 11 tỉnh, thành và 9 quốc gia tham dự, sự kiện đã thu hút hơn 10.000 lượt khách, mang về doanh số bán hàng trực tiếp gần 5 tỷ đồng. Qua 71 lượt làm việc B2B trực tiếp, các doanh nghiệp đã ký kết được 16 hợp đồng trị giá 237 triệu đồng cùng 20 biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 155 triệu đồng, mở ra 16 đại lý, nhà phân phối nội địa mới và 4 chuỗi bán lẻ hiện đại.

Việc đưa thương hiệu tiếp cận các ‘ông lớn’ phân phối khu vực cũng mở ra tiềm năng xuất khẩu bền vững. Tham gia "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026" (từ 16/9 – 20/9), Công ty TNHH Quốc tế NPI đã kết nối B2B trực tiếp với bộ phận Sourcing của Central Food Retail (hệ thống siêu thị Tops) và Central Food Wholesale (hệ thống GO! Wholesale).

“Sản phẩm của NPI có điểm khác biệt (Cà phê muối, Coconut Cappuccino), có năng lực OEM/nhãn riêng và chứng nhận ISO 22000, HACCP, US FDA, được nhà mua hàng quan tâm. Sau chương trình, chúng tôi đang tiến hành gửi mẫu, báo giá và đăng ký nhà cung cấp. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những kết quả tích cực trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế NPI thông tin và khẳng định, chương trình kết nối giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng người ra quyết định ở cả kênh bán lẻ và bán sỉ của Central Retail. Tuy nhiên, để xuất khẩu thành công, doanh nghiệp phải vượt qua rào cản về thời lượng kết nối ngắn và quy định khắt khe của thị trường nước bạn như chứng nhận Thai FDA hay nhãn phụ tiếng Thái. Do đó, doanh nghiệp mong muốn ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ kết nối với nhà nhập khẩu có sẵn giấy phép và hỗ trợ một phần chi phí gửi mẫu, tham gia các hội chợ chuyên ngành quốc tế.

Sản phẩm Đà Nẵng tiếp cận các ‘ông lớn’ phân phối khu vực tại "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026"

Khai thác tối đa hiệu quả từ B2B và chiến lược xúc tiến có trọng điểm

Tham gia hội chợ triển lãm không chỉ đơn thuần là trưng bày hàng hóa, mà là quá trình chuẩn bị bài bản. Để biến cơ hội thành đơn hàng thực tế, doanh nghiệp cần xác định đúng ngành hàng, chọn đúng thị trường và kiên trì theo đuổi các kết nối sau sự kiện.

Là thương hiệu đã đưa nông sản Việt vươn tầm ra khoảng 20 quốc gia, Công ty TNHH Mỹ Phương Food là minh chứng điển hình cho việc khai thác tối đa kênh xúc tiến này. Theo bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là sản phẩm nông sản, hội chợ quốc tế là con đường rất phù hợp để tiếp cận thị trường và khách hàng xuất khẩu. “Kinh nghiệm của Mỹ Phương Food là phải chọn đúng hội chợ, đúng ngành hàng, đúng thị trường và phù hợp với từng giai đoạn của doanh nghiệp. Hội chợ tạo cơ hội gặp trực tiếp và cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm, nhưng việc có đơn hàng xuất khẩu nhanh nhất cũng mất 6 tháng, còn lại là 1 năm hoặc lâu hơn. Doanh nghiệp phải kiên trì theo đuổi các kết nối sau hội chợ”, bà Nhi chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng tham quan gian hàng, sản phẩm Đà Nẵng tại Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo 2026), trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026” (Viet Nam International Sourcing 2026) do Bộ Công Thương và UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 03/9 - 05/9

Đồng hành và làm bệ đỡ cho các doanh nghiệp, ngành Công Thương nói chung, Sở Công Thương Đà Nẵng nói riêng đã và đang chủ động triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực, từ chính sách tài chính đến phương thức xúc tiến hiện đại.

Đơn cử, tại Hội chợ EWEC 2026, chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ tới 50% chi phí gian hàng từ nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại quốc gia.

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng cho biết, để chủ động thu hút dòng chảy thương mại quốc tế, dự kiến cuối tháng 10/2026, Sở sẽ tổ chức chương trình “Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào TP. Đà Nẵng giao dịch để mua hàng năm 2026” (Foreign Buyers' Trade and Sourcing Program 2026). Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia của các nhà thu mua quốc tế tập trung vào 4 nhóm ngành hàng chủ lực (thực phẩm - đồ uống, nội ngoại thất, hàng gia dụng, dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu). Tại chương trình, doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ được kết nối giao thương trực tiếp B2B 1:1 với các nhà mua hàng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tiếp cận trực tiếp với nhà mua, nhà nhập khẩu trong nước và quốc tế, qua đó tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với sự đồng hành từ ngành Công Thương và sự chủ động của các doanh nghiệp, các hội chợ triển lãm đã và đang tiếp tục là cầu nối giao thương hiệu quả đưa sản phẩm Đà Nẵng vượt biên đến với người tiêu dùng quốc tế, đóng góp tích cực vào thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

Thông qua các hội chợ thương mại trong và ngoài nước, doanh nghiệp Đà Nẵng chủ động tiếp cận chuỗi phân phối lớn, mở rộng thị trường và gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Với sự đồng hành thiết thực từ ngành Công Thương qua các chính sách hỗ trợ và chương trình kết nối B2B, hội chợ triển lãm tiếp tục là đòn bẩy hiệu quả đưa sản phẩm Đà Nẵng thâm nhập sâu hơn vào thị trường tiêu dùng toàn cầu.