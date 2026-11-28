Đà Nẵng giá giữ xe tại bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh và 166 Hải Phòng cao nhất là 2 triệu đồng/xe/tháng
Ngày 27/11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 5435/QĐ-UBND, quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tại bãi đỗ xe số 255 Phan Châu Trinh và 166 Hải Phòng và các bãi đỗ xe tự động, công nghệ thu thông minh tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, mức giá trông giữ ô tô từ 7 chỗ trở xuống tại hai bãi đỗ xe được quy định cụ thể như sau:
Đối với hình thức gửi theo lượt, mức giá trong 1 giờ đầu tiên là 15.000 đồng/xe; 2 giờ đầu tiên là 30.000 đồng/xe; trên 2 giờ là 70.000 đồng/xe. Trường hợp gửi qua đêm (từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau), mức giá là 100.000 đồng/xe/lượt.
Đối với hình thức gửi theo tháng, mức giá từ 7 giờ đến 22 giờ là 1,5 triệu đồng/xe; từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau là 1 triệu đồng/xe; gửi cả ngày lẫn đêm là 2 triệu đồng/xe.
Riêng khu vực sân ngoài trời của bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng (áp dụng với ô tô từ 16 chỗ trở xuống và ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống), giá gửi theo lượt ban ngày là 30.000 đồng/xe; ban đêm là 40.000 đồng/xe; cả ngày lẫn đêm là 70.000 đồng/xe.
Giá gửi theo tháng tại khu vực này lần lượt là 450.000 đồng/xe (ban ngày), 530.000 đồng/xe (ban đêm) và 950.000 đồng/xe (cả ngày lẫn đêm).
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-gia-giu-xe-tai-bai-do-xe-so-255-phan-chau-trinh-va-166-hai-phong-cao-nhat-la-2-trieu-dong-xe-thang-3359855.html