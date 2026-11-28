Bãi đỗ xe 166 Hải Phòng. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, mức giá trông giữ ô tô từ 7 chỗ trở xuống tại hai bãi đỗ xe được quy định cụ thể như sau:

Đối với hình thức gửi theo lượt, mức giá trong 1 giờ đầu tiên là 15.000 đồng/xe; 2 giờ đầu tiên là 30.000 đồng/xe; trên 2 giờ là 70.000 đồng/xe. Trường hợp gửi qua đêm (từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau), mức giá là 100.000 đồng/xe/lượt.

Đối với hình thức gửi theo tháng, mức giá từ 7 giờ đến 22 giờ là 1,5 triệu đồng/xe; từ sau 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau là 1 triệu đồng/xe; gửi cả ngày lẫn đêm là 2 triệu đồng/xe.

Riêng khu vực sân ngoài trời của bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng (áp dụng với ô tô từ 16 chỗ trở xuống và ô tô tải từ 3,5 tấn trở xuống), giá gửi theo lượt ban ngày là 30.000 đồng/xe; ban đêm là 40.000 đồng/xe; cả ngày lẫn đêm là 70.000 đồng/xe.

Giá gửi theo tháng tại khu vực này lần lượt là 450.000 đồng/xe (ban ngày), 530.000 đồng/xe (ban đêm) và 950.000 đồng/xe (cả ngày lẫn đêm).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.