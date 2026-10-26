Đà Nẵng: Giả danh doanh nhân, dựng chuyện mắc ung thư để lừa đảo

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”, tự giới thiệu chưa có vợ con và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng và phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, đối tượng sử dụng điện thoại làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin trên, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công để chữa bệnh, với tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công còn sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác. Đến khoảng tháng 4/2026, khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu Công hoàn trả số tiền đã đưa nhưng đối tượng cắt đứt liên lạc do không có khả năng trả lại.

Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị N.T.K đã trình báo cơ quan Công an. Trên cơ sở điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.