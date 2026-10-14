Đà Nẵng ghi nhận tiếng nói doanh nghiệp để hoàn thiện pháp luật

Ngày 14-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp phục vụ công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, nhấn mạnh những ý kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh sẽ là cơ sở quan trọng để nhận diện các bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật, từ đó kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện chính sách.

Đồng chí Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về một số nội dung liên quan trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XVI

Theo đồng chí Nguyễn Duy Minh, thời gian qua, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền. Tuy nhiên, không ít vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách ở cấp cao hơn, cần được phản ánh đến Quốc hội để xem xét, xử lý.

Vì vậy, tại hội nghị lần này, Đoàn ĐBQH thành phố mong muốn doanh nghiệp không chỉ nêu khó khăn chung mà cần chỉ rõ quy định nào chưa phù hợp, điều khoản nào còn chồng chéo, mâu thuẫn giữa luật và văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, sát với hoạt động thực tế.

Các nội dung lấy ý kiến tập trung vào 7 nhóm vấn đề liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; kế toán, kiểm toán; thuế; thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo hiểm xã hội; tháo gỡ vướng mắc đất đai; cơ chế, chính sách phát triển du lịch Đà Nẵng.

Trong đó, những vấn đề như khả năng tiếp cận vốn, chi phí tuân thủ pháp luật, thủ tục thuế, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội và các vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai được đặt trong yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, đồng bộ và khả thi.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị

Đối với các cơ chế tháo gỡ khó khăn về đất đai, đồng chí Nguyễn Duy Minh cho biết quá trình triển khai đã góp phần khơi thông nguồn lực cho thành phố, song vẫn còn những vấn đề mới phát sinh cần tiếp tục được nhận diện. Đây cũng là nội dung ông dự kiến kiến nghị tại diễn đàn Quốc hội. Với lĩnh vực du lịch, Đoàn mong muốn tiếp nhận thêm đề xuất về những cơ chế đặc thù, đủ sức tạo động lực phát triển cho ngành kinh tế quan trọng này của Đà Nẵng.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu dự thảo luật, góp ý trực tiếp vào từng điều khoản nếu có điều kiện; đồng thời khuyến khích phản ánh thẳng thắn những bất cập từ thực tiễn. Các ý kiến sẽ được Đoàn tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh những khó khăn trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật. Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng ghi nhận các kiến nghị, xem đây là nguồn thông tin thực tiễn phục vụ quá trình hoàn thiện pháp luật, góp phần tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.