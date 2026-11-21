Đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì gặp mặt. Tới dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; đại biểu Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5. Ra đời ngày 22/11/1946, Đảng bộ Quân khu 5 đã đặt nền móng cho việc bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang trên địa bàn chiến lược miền Trung – Tây Nguyên. Trải qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân khu đã phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hôm nay. Qua đó, tiếp tục củng cố quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hướng tới dấu mốc 80 năm, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cũng được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Sáng 18/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và báo công tại Bảo tàng Quân khu 5, thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Đoàn Văn công Quân khu 5 biểu diễn chào mừng buổi gặp mặt

Trước đó, chiều 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu thể thao pickleball, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu và gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm là dịp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Quân khu 5; đồng thời cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.