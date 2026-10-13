Đà Nẵng: Gắn phòng, chống lãng phí với xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Nhu cầu đất đắp nền đường phục vụ Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129, thành phần 1 (phía Nam thành phố Đà Nẵng) khá lớn trong khi nguồn cung khan hiếm. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Với quan điểm kiên quyết, kiên trì, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thành phố Đà Nẵng đang chuyển mạnh từ "xử lý sai phạm khi đã xảy ra" sang chủ động "kiểm soát để không xảy ra sai phạm," phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được gắn với tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, thành phố từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Chủ động nhận diện nguy cơ, siết chặt kiểm soát quyền lực

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật, kỷ cương mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định rõ: “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Ông Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, cho biết thực tiễn cho thấy, ở đâu quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ thì ở đó dễ phát sinh lạm quyền, lộng quyền, "lợi ích nhóm," lãng phí và tiêu cực. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, lấy phòng ngừa làm cơ bản, lâu dài; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh là quan trọng, cấp thiết.

Bám sát tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09/1/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn. Nghị quyết xác định rõ quan điểm: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời phải gắn liền với cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Đà Nẵng đã và đang chuyển mạnh tư duy đảo hướng: Từ tư duy "xử lý khi sai phạm đã xảy ra" sang "kiểm soát để không xảy ra sai phạm;" từ kiểm soát từng vụ việc đơn lẻ sang kiểm soát toàn bộ quy trình thực thi quyền lực; từ kiểm tra sau khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm sang nhận diện, cảnh báo nguy cơ từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở.

Sự chuyển dịch này nhằm hiện thực hóa hiệu quả mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đặc biệt, trong điều kiện thành phố đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số và huy động nguồn lực lớn cho phát triển, việc thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ cơ chế kiểm soát” càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tháo gỡ vướng mắc gần 2.000 dự án, cơ sở nhà đất, khơi thông nguồn lực phát triển

(Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Đà Nẵng đã ghi nhận những bước tiến thực chất trên nhiều lĩnh vực. Các công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều được tập trung triển khai.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2026, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố đã ban hành 214 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Thành phố đã tổ chức 218 hội nghị, lớp tập huấn quán triệt chuyên đề với sự tham gia của trên 40.170 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 22/6/2026 của Thành ủy và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị.

Điểm sáng nổi bật của Đà Nẵng là gắn kết công tác phòng, chống lãng phí với việc rà soát, xử lý dứt điểm các dự án, công trình chậm tiến độ. Đến nay, Đà Nẵng đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 1.986/2.035 dự án và cơ sở nhà, đất (đạt 97,6%).

Thực hiện các Kết luận thanh tra số 2852/KL-TTCP và Kết luận số 34/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Cục Thuế thành phố đã thu hồi về ngân sách nhà nước 1.471/2.208 tỷ đồng; đồng thời rà soát các trường hợp tương tự để thu nộp thêm 583 tỷ đồng.

Công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn 4 cơ sở đang tiếp tục giải quyết. Kết quả này đã đưa Đà Nẵng trở thành một trong 6 địa phương trên cả nước được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương biểu dương tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 17/9/2026.

Thanh tra thành phố đã triển khai 67 cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhiều tồn tại. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 39.433 triệu đồng (đã thực hiện thu hồi 38.363 triệu đồng); xử lý vi phạm hành chính 968,27 triệu đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm 68 tập thể và 26 cá nhân (đã kiểm điểm 16 tập thể, 26 cá nhân); chuyển cơ quan điều tra 1 vụ. Về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thành phố đã thu nộp, xử lý hơn 112,9 tỷ đồng.

Đối với công tác thi hành án dân sự, đã thi hành xong 53/82 việc có điều kiện (đạt 64,63%), thu hồi số tiền hơn 124,9 tỷ đồng/456,8 tỷ đồng có điều kiện thi hành (đạt 27,35%).

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến phương án thu hồi, hủy bỏ 235 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án số 32/2021/HS-PT của Tòa án nhân dân thành phố.

Trong 9 tháng năm 2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 33 vụ/44 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố 20 vụ/29 bị can; Tòa án nhân dân thành phố thụ lý, giải quyết 24 vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (trong đó có 15 vụ liên quan đến 34 công chức, viên chức và 32 đảng viên thuộc 10 đảng bộ).

Theo ông Võ Công Chánh, trước những thách thức trong quá trình tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính và triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, Đà Nẵng xác định cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương và chủ động phòng ngừa sai phạm từ gốc.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các chủ trương của Trung ương và Thành ủy. Trọng tâm là triển khai hiệu quả Kế hoạch số 99-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành phố đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa lãng phí theo Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 17/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản công và tháo gỡ vướng mắc cho các công trình tồn đọng. Việc rà soát, bố trí nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính tiếp tục được chú trọng; các khó khăn, vướng mắc của dự án được tập trung xử lý theo Kết luận số 77-KL/TW, Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin dự án với chính quyền cơ sở, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý hoặc chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu yếu kém, chây ỳ, góp phần hạn chế tình trạng dự án kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi tài sản; xử lý dứt điểm các kiến nghị về kinh tế trong kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố, các kết luận thanh tra tồn đọng từ Thanh tra tỉnh Quảng Nam trước đây và Thanh tra thành phố Đà Nẵng trước đây; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả thực hiện kiến nghị thanh tra, kiểm toán sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng thi đua hằng tháng, hằng quý và hằng năm đối với tập thể, người đứng đầu. Các cơ quan tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi.

Cùng với đó, Đà Nẵng chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, nhất là tại các bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thành phố chủ động nhận diện, khắc phục những lỗ hổng trong quản lý để ngăn ngừa sai phạm; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị-xã hội./.