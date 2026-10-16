Đà Nẵng gắn hỗ trợ nhân đạo với phát triển sinh kế bền vững

Chương trình nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong vận động, kết nối nguồn lực nhân đạo và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; qua đó tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương tiếp cận các mô hình sinh kế phù hợp, có cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Tăng cường công tác hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất triển khai 8 nhóm nội dung phối hợp trọng tâm, tập trung vào đổi mới phương thức hỗ trợ nhân đạo theo hướng lấy người dân làm trung tâm; phát triển sinh kế, tạo việc làm gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; xây dựng, thí điểm và nhân rộng các mô hình sinh kế nhân đạo; nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro, phục hồi sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chương trình “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”; đẩy mạnh truyền thông, vận động nguồn lực, chuyển đổi số, kết nối thị trường và hợp tác nhân đạo quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là xây dựng các mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố. Việc lựa chọn mô hình sẽ căn cứ điều kiện thực tế và thế mạnh sản xuất của từng địa phương, gắn với sản phẩm OCOP, ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Cùng với hỗ trợ nguồn lực, hai đơn vị chú trọng đào tạo kỹ năng sản xuất, quản lý, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường, từng bước nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Chương trình cũng lồng ghép các hoạt động sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ sinh kế, giảm thiểu rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu của người dân, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Thông qua chương trình phối hợp, hai đơn vị hướng đến chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang đồng hành lâu dài, từ cứu trợ sau thiệt hại sang chủ động phòng ngừa, phục hồi năng lực và tạo cơ hội phát triển. Hiệu quả không chỉ được đo bằng nguồn lực hỗ trợ mà còn thể hiện ở khả năng duy trì sinh kế, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao tính tự chủ của người được trợ giúp.