Tại báo cáo 21439/SXD-QLXD (ngày 14/11) gửi UBND thành phố, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đã tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo cảnh quan kiến trúc khu vực hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung. Đây là dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III; thời hạn sử dụng công trình chính không nhỏ hơn 50 năm.

Hiện trạng hai hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo cảnh quan, môi trường hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung nhằm tạo nên diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan cho khu vực trung tâm thành phố, giải quyết vấn đề môi trường và hình thành nên một điểm đến mới về du lịch, góp phần quan trọng tới việc phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao chất lượng tiện ích công cộng phục vụ đời sống người dân.

Dự án có diện tích sử dụng đất 4,66 ha 9 (thuộc phường Thanh Khê). Điểm nhấn chính gồm cải tạo khu công viên vui chơi trẻ em hiện hữu kết hợp mở rộng, bố trí sàn bê tông cảnh quan kết hợp nhà vệ sinh công cộng trên mặt hồ (trên đường Tản Đà, diện tích 1.204 m²); sàn bê tông cảnh quan vươn ra lòng hồ ở vỉa hè đường Quang Dũng (diện tích 773m²); sàn bê tông cảnh quan vươn ra lòng hồ ở vỉa hè đường Văn Cao (diện tích 491m2).

Cải tạo cảnh quan cây xanh xung quanh 2 hồ với các đường dạo, cây xanh thảm cỏ, ghế nghỉ, lan can, miệng thu nước mặt; di dời khoảng 25 ghế đá nguyên khối cũ và các cây lớn vào đúng vị trí thiết kế mới; di dời 2 nhà chờ xe buýt đên vị trí mới; bố trí bãi đỗ xe ô tô (828m², 40 chỗ) và bãi đỗ xe máy (744 m², 209 chỗ).

Xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng trang trí; hạng mục bè thủy sinh; hạng mục cấp nước; hệ thống thu gom nước thải quanh hồ đưa về trạm xử lý nước thải Phú Lộc; hạng mục thiết bị gồm ghế đá, thiết bị tập luyện ngoài trời; thiết bị khu vui chơi, bộ thu nước khu WC, thiết bị đài phun nước…

Phối cảnh dự án Cải tạo cảnh quan kiến trúc khu vực hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung.

Đồng thời nạo vét bùn hồ Thạc Gián và hồ Vĩnh Trung với tổng diện tích hơn 3ha. Chiều sâu nạo vét từ 0,4m đến 1,2m với khối lượng khoảng 29.300m3. Bùn sau khi nạo vét đổ thải tại khu vực hoàn thổ của mỏ đá Hố Chuồn. Sửa chữa, cải tạo, gia cố các đoạn kè sạt cục bộ và kè sạt hàm ếch, hư hỏng với tổng chiều dài hơn 270m.

Giá trị tổng mức đầu tư sau thẩm định gần 93 tỷ đồng từ ngân sách TP Đà Nẵng (so với tổng mức đầu tư sơ bộ 162 tỷ đồng theo chủ trương đầu tư được phê duyệt). Thời gian thực hiện dự án năm 2026 - 2028 (theo Quyết định 565/QĐ UBND ngày 21/2/2025 của UBND TP Đà Nẵng về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan kiến trúc khu vực hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung và theo quy định tại Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ).

Theo báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng Đà Nẵng, UBND phường Thanh Khê có trách nhiệm kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt; trường hợp phát sinh vượt tổng mức đầu tư phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định.