Đà Nẵng: Gần 300.000 lượt hộ khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ

Lãnh đạo thành phố trao tặng bức trướng cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan. Cùng dự có Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Theo báo cáo tại đại hội, giai đoạn 2020 - 2025, các cấp hội huy động tổng giá trị kinh phí, hàng hóa quy ra tiền đạt hơn 283,5 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, giúp đỡ gần 300.000 lượt hộ khó khăn có trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vượt 41% chỉ tiêu nghị quyết.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ nguồn lực này, đã trao 12.596 suất học bổng trị giá 18,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường lớp và các công trình phục vụ học tập; thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế cho hộ nghèo có trẻ em; tổ chức cứu trợ, trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; duy trì các bếp ăn, nồi cháo tình thương và vận động xe lăn cho người khuyết tật.

Các chương trình: “Mẹ đỡ đầu”, “Viết tiếp ước mơ”, “Mái nhà yêu thương - Nâng bước trò nghèo”, “Tấm gương hiếu thảo”, “Vòng tay nhân ái” và nhiều mô hình ý nghĩa khác đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Cùng với hoạt động trợ giúp xã hội, hội chú trọng truyền thông, tư vấn, giám sát và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến quyền trẻ em; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em; tiếp nhận, phối hợp giải quyết các đơn thư, vụ việc có liên quan.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp hội, chi hội, câu lạc bộ trực thuộc phấn đấu huy động nguồn lực thực hiện phong trào thi đua “Giúp đỡ hộ nghèo vượt khó - Chung tay bảo vệ quyền trẻ em” đạt 250 tỷ đồng trở lên.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố khóa I ra mắt tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng, với định hướng “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra.

Đại hội hiệp thương thống nhất bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 45 ủy viên, bà Lê Thị Tám giữ chức Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.