Lực lượng kiểm ngư tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Năm 2026, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Chi đội, toàn đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nhất là các trang bị, máy móc hiện đại; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trên biển; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều giải cao.

Đơn vị đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển thực hiện hiệu quả chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”... Trong năm, Chi đội có 194 lượt tàu hoạt động trên biển, đi được hơn 230.000 hải lý an toàn.

Ngoài ra, Chi đội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực thủy sản cho 1.495 lượt tàu cá, với gần 15.000 lượt ngư dân, phát 2.990 tờ rơi, 885 cờ Tổ quốc; thực hiện 3 lượt cứu hộ, cứu nạn, cứu kéo thành công 4 tàu cá, 59 ngư dân gặp nạn trên biển...

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Đơn vị cũng thực hiện tốt hoạt động dân vận trên địa bàn đứng chân như: Phối hợp, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 280 lượt người dân; tặng quà cho các em học sinh, đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết, với tổng số tiền gần 300 triệu đồng; tham gia thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” lấy được 867 mẫu sinh phẩm để giám định ADN...

Năm 2027, đơn vị xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, quyết tâm cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã khen thưởng 14 tập thể, 154 cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.