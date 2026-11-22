Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival. (Ảnh: AN VINH)

Festival "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong đoàn viên, thanh niên và trí thức trẻ toàn thành phố.

Chương trình tạo lập một không gian kết nối chuyên sâu giữa các tác giả của những công trình nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu với các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, hiện thực hóa và thương mại hóa các dự án tiềm năng, hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổng kết, trao giải Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" thành phố Đà Nẵng năm 2026, đồng thời phát động Cuộc thi năm 2027.

Ban tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" thành phố Đà Nẵng năm 2026 cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: AN VINH)

Theo đó, giải Nhất lĩnh vực khoa học tự nhiên-khoa học kỹ thuật và công nghệ-khoa học y, dược-khoa học nông nghiệp thuộc về tác giả Huỳnh Đại, Trường đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng. Giải Nhất lĩnh vực khoa học xã hội-khoa học nhân văn thuộc về nhóm tác giả Trường đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang quyết tâm đẩy mạnh mô hình thành phố đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế tri thức, lực lượng thanh niên đóng vai trò là hạt nhân tiên phong.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là không gian giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối thiết thực giúp các ý tưởng, dự án của thanh niên được tiếp cận với các chuyên gia, nhà đầu tư.

"Tổ chức Đoàn cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để khơi dậy khát vọng vươn lên, biến các sáng kiến khởi nghiệp thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố", Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng khẳng định.

Lễ ra mắt “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”. (Ảnh: AN VINH)

Trong khuôn khổ Festival đã diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm và mang ý nghĩa thiết thực như: Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Thành đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố; Ra mắt “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” và Hội đồng cố vấn Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, điểm nhấn mang tính chuyên môn sâu của Festival là hội thảo hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên với 2 chuyên đề thảo luận trọng tâm gồm: “Beyond Technology-Con người làm nên khác biệt” và“Khởi nghiệp giữa nhiễu động-Thách thức hay cơ hội?”.

Lễ ra mắt Hội đồng cố vấn Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: AN VINH)

Hội thảo đã cung cấp cho thanh niên tư duy chiến lược, kỹ năng quản trị rủi ro, quản lý tài chính và kinh nghiệm chuyển đổi mô hình linh hoạt nhằm thích ứng hiệu quả với những biến động của thị trường kinh tế hiện nay.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) tại chương trình. (Ảnh: AN VINH)

Hội thảo cũng đã góp phần định hướng các dự án khởi nghiệp phát triển sản phẩm bám sát nhu cầu thực tiễn, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa.